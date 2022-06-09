الأردن تبحث مع وزراء طاقة عرب وأوروبيين مجالات التعاون المشترك

بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور صالح الخرابشة، مع عدد من وزراء الطاقة العرب والأوروبيين الذين شاركوا في أعمال المؤتمر الإقليمي للطاقة الذي اختتم أعماله في منطقة البحر الميت، اليوم الخميس، مجالات التعاون المشترك خاصة في قطاع الطاقة.



ولدى لقائه وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، أكد الوزيران أهمية التعاون المشترك لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين، وناقشا مستجدات القطاع في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة على مستوى العالم وتداعياته على المنطقة العربية.



كما بحث الجانبان سبل الاستفادة من مخرجات المؤتمر الإقليمي للطاقة الذي اختتم أعماله في مركز الملك حسين للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، اليوم، بمشاركة نحو 1000 مشارك من 40 بلدا.

ولدى لقاء الوزير الخرابشة بوزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير ستراتين، ناقش الجانبان علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الأردنية –الأوروبية في ضوء مخرجات المؤتمر الإقليمي للطاقة الذي استضافته المملكة وعقد بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الألمانية.



كما التقى الوزير الخرابشة وزير الطاقة البلغاري الكساندر نوكولوف وبحث معه علاقات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.



كما التقى الوزير الخرابشة بعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبحث الجانبان المشاريع المشتركة ومجالات تعاون الأردن مع البنك في قطاع الطاقة.

وقعت مصر والأردن اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، حيث وقع المذكرة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حسب وكالة الأنباء الأردنية، إن المذكرة تأتي في إطار علاقات التعاون المستمر مع الأردن والتكامل بين قطاعي الطاقة في البلدين، مبينا أن المذكرة ترسم خريطة طريق ستتابعها فرق عمل ترفع تقارير كل ستة أشهر بالإنجازات ومراحل العمل.

وأضاف إن مصر والأردن يتميزان بمادة الفوسفات التي يتم تصديرها وتصنع محليا، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تتيح المزيد من التعاون في هذا المجال، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



من جهته، قال وزير الطاقة الأردنية إن الطرفين اتفق على تشكيل لجنة مشتركة؛ لبحث وتحديد سبل التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات والتنسـيق بشأن الإجـراءات اللازمة لتنفيذها، وتضم فـي عضويتها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مضيفا إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين المملكة الأردنية ومصر في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، انطلاقا من العلاقات الودية القائمة بين البلدين.

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور صالح الخرابشة، إن المنطقة العربية ستكون المرشح الأول لتطوير سوق الهيدروجين الأخضر العالمي، بفضل النجاحات التي حققها المؤتمر الإقليمي للطاقة الذي عقد برعاية ملكية سامية، وبالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الألمانية واختتم أعماله اليوم الخميس.



وأوضح الخرابشة، في تصريح صحفي، أن المؤتمر الذي عقد بمشاركة نحو 1000 مشارك من 40 بلدًا، من بينهم 18 وزيرًا، يشكل نواة لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وتعزيز التعاون بين هذه الدول من خلال مشاريع الربط الكهربائي ومشاريع الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.



وقال إن المؤتمر شكل حالة نموذجية للعمل الدولي الناجح، وأظهر مدى انخراط المملكة في الجهود الدولية ليس في قطاع الطاقة فحسب ولكن في جميع القطاعات.



وأشار إلى أن المنتدى حقق المزيد من المشاريع الثنائية، وتم إبرام عدد من الاتفاقيات "وأطلقنا مناقشات عديدة لمزيد من التعاون بين المشاركين، وأظهرت المشاركات التزامًا كبيرًا بالتعاون في جميع جوانب تحول الطاقة مثل كفاءة الطاقة وإدارة الطلب على الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والهيدروجين، إضافة إلى أمن التزود بالطاقة.



وأشار الوزير الخرابشة إلى أن المؤتمر نجح في تسليط الضوء على مزايا زيادة التعاون بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس وتوفير إمدادات الطاقة بشكل آمن ومستدام وبأسعار معقولة.



كما تم خلال المؤتمر التأكيد على أهمية التكيف مع تغير المناخ من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية، على غرار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتفكير فيها من خلال التواصل والتعاون.

وقال إن المشاركين في المؤتمر خلصوا إلى أن تحقيق ذلك يمكن من خلال تسريع التحول العالمي للطاقة، حيث تلعب منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا دورًا رئيسيًا، لافتًا إلى أن توسيع الطاقة المتجددة، هو محور هذه الجهود، إلى جانب الإمكانات الهائلة التي يوفرها الهيدروجين الأخضر.

وأشاد الوزير الخرابشة ببرنامج الشراكة الأردنية- الألمانية الذي أسهم في إنجاح المؤتمر الذي ناقش على مدى يومين مواضيع تتعلق بقطاع الطاقة خاصة موضوع الهيدروجين وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومشاريع الربط الكهربائي، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الجانب الألماني لقطاع الطاقة في الأردن.