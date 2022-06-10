احتفى بها جوجل.. 5 إنجازات حققتها الطبيبة اللبنانية سنية حبوب

احتفى محرك البحث العالمي جوجل بالطبيبة لبنانية الأصل، الدكتورة سنية حبوب، إذ بدّل اللوجو الخاص بالموقع برسمة للدكتورة سنية التي ولدت عام 1901، وشخصية ملهمة مهدت الطريق للأجيال القادمة من النساء.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الإنجازات التي حققتها الدكتورة سنية حبوب.

الإنجاز الأول لـ سنية حبوب

- حصلت سنية حبوب على شهادتها الطبية في عام 1931، وتعتبر امرأة من لبنان درست الطب في الخارج، وكانت كذلك الخريجة العربية الوحيدة من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا.

الإنجاز الثاني لـ سنية حبوب

- شاركت سنية حبوب الطبيبة اللبنانية في تأسيس جمعية الصليب الأحمر اللبنانية وعملت كعضو في مجلس إدارة دار الأيتام المسلمات وجمعية الشابات المسلمات ومستشفى المقاصد.

الإنجاز الثالث لـ سنية حبوب

- عملت بعدها مع الصليب الأحمر اللبناني، وكرست 50 عامًا من حياتها للخدمة الطبية.

الإنجاز الرابع لـ سنية حبوب

- قدمت الخدمات الطبية بشكل مجاني للنساء اللاتي لا يستطعن تحمل التكاليف.

الإنجاز الخامس لـ سنية حبوب

- كانت حبوب واحدة من أوائل ثلاث تخرجات من الكلية الأمريكية الصغيرة للبنات في بيروت (AJCW).