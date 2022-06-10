كيف كرمت الحكومة اللبنانية سنية حبوب التي يحتفل بها جوجل؟

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سنية حبوب
سنية حبوب
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بينما يحتفي محرك البحث العالمي جوجل بالدكتورة سنية حبوب، وهي طبيبة لبنانية، يسأل البعض عن سبب تكريم هذه المرأة، من الحكومة اللبنانية.

سنية حبوب، هي طبيبة لبنانية الأصل، ولدت عام 1901، وتعتبر أول امرأة من لبنان درست الطب في الخارج، وكانت كذلك الخريجة العربية الوحيدة من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، وشاركت الطبيبة اللبنانية في تأسيس جمعية الصليب الأحمر اللبنانية وعملت كعضو في مجلس إدارة دار الأيتام المسلمات وجمعية الشابات المسلمات ومستشفى المقاصد.

من هي سنية حبوب؟

وحصلت على شهادتها الطبية في عام 1931 وعملت بعدها مع الصليب الأحمر اللبناني، وتوفت الدكتورة سنية حبوب في شهر سبتمبر من العام 1983 عن عمر يناهز 82 سنة.

سنية حبوب كانت شخصية ملهمة مهدت الطريق للأجيال القادمة من النساء، وبعد خمسين عاما من الخدمة الطبية المكرسة، كرمتها الحكومة اللبنانية بميدالية الصحة عام 1982، وهناك شارع في بيروت سمي باسمها.

جوجل يحتفي بذكرى سنية حبوب

يذكر أن موقع البحث العالمي جوجل، احتفى اليوم بذكرى الطبيبة اللبنانية سنية حبوب، من خلال الواجهة الرئيسية في موقع البحث الأشهر عالميا، وذلك عن طريق تبديل اللوجو الخاص بالموقع برسمة للدكتورة سنية حبوب.

حياة سنية حبوب الشخصية

على المستوى الشخصي، تزوجت سنية حبوب من محمد النقاش الذي كان صحفيًا، وأنجبا ابنتان، وتوفيت حبوب في عام 1983 عن عمر يناهز 82 عامًا.

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