سنية حبوب.. ابنة بائع الجلود التي أصبحت ملهمة للنساء العربيات

بصورة في صدارة الصفحة الرئيسية له، احتفل محرك البحث العالمي جوجل بالطبيبة اللبنانية الأصل سنية حبوب، والتي كان لها الكثير من الإنجازات في مجال الطب، وفي بلدها الأصل لبنان، بل وفي المنطقة العربية ككل، ما جعلها ملهمة للكثير من الأجيال من النساء في المنطقة العربية كلها.

من هي الطبيبة اللبنانية سنية حبوب؟

على المستوى الشخصي، فإن سنية حبوب هي ابنة لمصطفى حبوب تاجر الجلود وعادلة الجزائري، وهما من لبنان، وولدت في عام 1901، ورغم أن والدتها كانت أمية، إلا أنها كانت مؤمنة بتعليم السيدات، وحرصت كل الحرص على تعليم ابنتها سنية، وكان ذلك طريقها إلى الانطلاق.

سنية حبوب تدرس الطب في الولايات المتحدة الأمريكية

التحقت سنية حبوب بالكلية الأمريكية للبنات والجامعة الأمريكية في بيروت، وقررت الحصول على شهادة طبية في الولايات المتحدة، وأصبحت أول امرأة لبنانية تفعل ذلك، وتخرجت حبوب من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا في عام 1931، وكانت الخريجة العربية الوحيدة في الكلية.

سنية حبوب تعود لخدمة لبنان

عادت سنية حبوب إلى لبنان مرة أخرى، وفتحت عيادتها الخاصة وألهمت عددًا لا يحصى من الفتيات والنساء اللبنانيات للبحث عن التعليم، شاركت الطبيبة اللبنانية في تأسيس جمعية الصليب الأحمر اللبنانية وعملت كعضو في مجلس إدارة دار الأيتام المسلمات وجمعية الشابات المسلمات ومستشفى المقاصد.

سنية حبوب عطاء لمدة 50 عاما

كرست سنية حبوب 50 عامًا من حياتها للخدمة الطبية، وتزوجت من صحفي لبناني بعد عودتها من الخارج إلى بيروت اسمه محمد النقاش ولديها منه ابنتان، وتوفت في عام 1983 عن عمر يناهز 82 عامًا.