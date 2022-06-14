رابط الأسطورة Alostora مشاهدة مباراة المانيا وايطاليا بث مباشر اليوم 14-6-2022 في دوري الامم الاوروبية LiveHD7

نقدم لكم مشاهدة مباراة المانيا وايطاليا بث مباشر اليوم 14-6-2022 في دوري الامم الاوروبية، ويستعد المنتخب الايطالي بقيادة مدربه روبيرتو مانشيني ليحل ضيفا ثقيلا على المنتخب الالماني بقيادة مدربه هانز فليك غدا الثلاثاء بتاريخ 14 يونيو 2022.

وستنطلق صافرة بداية أحداث مباراة المانيا ضد ايطاليا بحلول الساعة 7:45 مساءا حسب توقيت تونس والمغرب والجزائر. أي في تمام الساعة 8:45 مساءا حسب توقيت السودان وليبيا ومصر، لكن في تمام الساعة 9:45 مساءا حسب توقيت قطر والمملكة العربية السعودية.

وستكون المباراة منقولة مباشرة عبر تطبيق الإتحاد الأوروبية لكرة القدم “UEFA.TV”، وأيضا عبر القنوات الآتية

قناة M6 Suisse HD Switzerland بتردد Eutelsat 9°E – 12034 V 27500.

قناه CBC Sport HD Azerbaijan بتردد AzerSpace 46°E – 11135 H 27500.

قناة Varzish Sport HD Tajikistan بتردد NSS 57°E – 10973 H 11700 أو تردد Yahsat 52°E – 11785 H 27500.

قناة Football HD Tajikistan بتردد NSS 57°E – 10973 H 11700.

قناه Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناه FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناه Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.