أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022.. زيادة 8 جنيهات في سعر المعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات اليوم الخميس، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بنحو 8 جنيهات بعد أن تراجع خلال الفترة الأخيرة ليقترب لمستويات الأسعار ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، يأتي ذلك بعد أن أعلن الاحتياطى الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة والذى يعدي أعلى مستوي منذ عام 1994، وقفزت أسعار الذهب بنسبة 1.7% إلى 1839.55 دولار للأوقية.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 863.25 جنيها.

عيار 21 يسجل 1007 جنيها.

عيار 24 يسجل 1150.75 جنيها.

الجنيه الذهب 8056 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من 27 عامًا.

وقفزت أسعار الذهب بنسبة 1.7% إلى 1839.55 دولار للأوقية.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994.

وكان من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994، حيث تكافح أمريكا لكبح جماح التضخم المرتفع.

وتتصرف البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضًا بسرعة لمحاولة تهدئة ارتفاع التضخم، حتى مع تعرض دولها لخطر الركود بدرجة أكبر من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في يوليو، وهي أول زيادة له في 11 سنة، وقد يعلن عن زيادة أكبر في سبتمبر إذا استمرت المستويات المرتفعة للتضخم.

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاض في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ضغوط على البورصات العالمية ومنها بورصة الذهب.

قيمة انخفاض أسعار الذهب الفترة الأخيرة

وأشار "ميلاد" إلى أن سعر الذهب انخفض بنحو 15% بحد أقصى، وهو معدل متعارف عليه، وسعر المعدن الأصفر لم يصل بعد لسعره قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتصرف البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضًا بسرعة لمحاولة تهدئة ارتفاع التضخم، حتى مع تعرض دولها لخطر الركود بدرجة أكبر من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في يوليو، وهي أول زيادة له في 11 سنة، وقد يعلن عن زيادة أكبر في سبتمبر إذا استمرت المستويات المرتفعة للتضخم.