أسعار الدولار اليوم الأربعاء 19-6-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.71 للشراء، 18.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.70 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
 

18.71 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

18.73 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.
 

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

18.71 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib
 

18.73 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.74 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

 

 

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