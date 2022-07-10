إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بالبحيرة

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أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع عربة كارو أمام قرية الخزان طريق دمنهور دسوق بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الرحمانية يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو بطريق دسوق الرحمانية وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

مدير أمن البحيرة إصابة 6 أشخاص حادث مروري اصابة 6 اشخاص في حادث مروري

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