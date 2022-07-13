اليورو يتفوق الدولار قبل بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد
اليورو- ارشيفية
اليورو- ارشيفية
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حوَّم اليورو فوق مستوى التعادل مع الدولار الأميركي اليوم الأربعاء بينما ركز المتعاملون على البيانات الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم والتي من المتوقع أن تظهر تضخمًا عند أعلى مستوى في 40 عامًا.

وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1% إلى 108.33.

وهبط اليورو 0.2% إلى 1.00375 بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش.

ويركز مراقبو السوق أنظارهم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 8.8% على أساس سنوي في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود.

وقال محللون إن من شأن تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع الفدرالي لأسعار الفائدة ويدفع الدولار للصعود، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار.

وانخفض اليورو 12% تقريبًا هذا العام وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عامًا أمس الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.

 

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