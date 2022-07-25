سعر الدولار في نهاية التعاملات اليوم الإثنين 25-7-2022

استقر سعر الدولار اليوم في نهاية تعاملات البنوك، ليسجل في البنك الأهلي المصري، 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، كما سجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بنحو 18.94جنيه وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم





وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 18.89 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.95 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى سعر 18.94 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.97 جنيه، وسجل في البنك العربي الإفريقي سعر 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل الدولار اليوم، سعر 18.87 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 18.97 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، أبوظبي التجاري، بلوم، المشرق، اتش اس بى سى HSBC، أبوظبى الأول FAB، الامارات دبي الوطني، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية ) نحو 18.87جنيه للشراء و18.97جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنوك (البركة، الكويت الوطني) نحو 18.86جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.



أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية، أعلى سعر شراء الدولار مسجلة 18.94جنيه.

أسعار الدولار العالمي

هبط سعر الدولار وسجلت العملات الرئيسية المنافسة مكاسب الاثنين مع عودة الإقبال على المخاطرة لأسواق العملات في حين يقيم المستثمرون الأثر المحتمل لرفع متوقع في أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

وأشار مجلس الفدرالي الأميركي إلى رفع للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 26 و27 يوليو تموز على الرغم من بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم بلغ 9.1% على أساس سنوي في يونيو حزيران مما يزيد من احتمالات رفع أكبر للفائدة بمقدار مئة نقطة أساس في وقت لاحق هذا العام.

وبحلول الساعة 1036 بتوقيت غرينتش نزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 106.49 في حين ارتفع اليورو 1.02195 دولار.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.2% إلى 136.375 ين للدولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.25% إلى 1.2035 دولار.

أسعار الذهب العالمي والمعادن النفيسة

تراجعت أسعار الذهب الاثنين 25 يوليو تموز بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى تراجع الطلب على الذهب.

وهبط سعر الذهب 0.2% إلى 1724.50 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1718.70 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويختتم الفدرالي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إلي الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية يوم الأحد إن النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ واعترفت بوجود خطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا.

وقالت يلين لشبكة تلفزيون (إن.بي.سي) إن أرقام التوظيف الأميركية القوية وإنفاق المستهلكين يظهر أن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود في الوقت الحالي.

وانضم البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة نُشرت يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه وهو اثنين في المئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 18.48 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.6% إلى 868.62 دولار كما تراجع البلاديوم 1.5% إلى 1999.94 دولار.



يذكر إنه أسعار الذهب ارتفعت مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.

وينتظر المستثمرون حاليا اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يومي 26 و27 يوليو حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للسيطرة على ارتفاع التضخم.

وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع على الرغم من معاناة اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد ثابتة، كما تعزز الدولار الذي يجعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين بالخارج.

أسعار العملات



سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.18 للشراء، 19.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.