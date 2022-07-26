تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء، وعن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية إليكم البيان التالي:

حالة الطقس اليوم

يسود القاهرة الكبرى اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا

يسود الوجه البحري اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا

يسود جنوب سيناء طقس شديد الحرارة رطب نهارا

يسود جنوب البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا

يسود السواحل الشمالية ارتفاع في درجات الحرارة ويكون الطقس رطب نهارا.

يكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية

يكون الطقس مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء

الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم

تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة نهارا.

نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة،

شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نصائح الأرصاد الجوية

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة

الالتزام بالظل خاصة خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 5 عصرا )

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة

شرب المياه والمشروبات الباردة

تجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية

متابعة النشرة الجوية التي تصدر بصورة يومية.

درجات الحرارة

ومن جهتها، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود اليوم الثلاثاء طقس حار رطب وتسجل القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة.

وعن درجات الحرارة في الإسكندرية تسجل العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة.

وعن درجات الحرارة في مطروح تسجل العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 22 درجة

وعن درجات الحرارة في سوهاج تسجل العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة

وعن درجات الحرارة في قنا تسجل العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة

وعن درجات الحرارة في أسوان تسجل العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.