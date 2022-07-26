قائمة بـ مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2022-2023

كشفت الدكتور حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة، عن موعد انتهاء التسجيل في تنسيق الجامعات الخاصة للشهادات المعادلة، مؤكدا أنه سيستمر فتح باب القبول حتى سبتمبر، أما طلاب الثانوية العامة، فمن المقرر فتح باب التسجيل عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى.

وعن المصروفات الدراسية لعدد من الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2022\2023، وفقا للصفحات الشخصية لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية التفاصيل التالية:

جامعة 6 أكتوبر

أعلنت جامعة 6 أكتوبر عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي الجديد، مؤكدة على إمكانية دفع المصروفات على قسطين، وأن يتخطى القسط الأول نصف قيمة المبلغ الإجمالي لمصروفات الكلية.

- كلية الطب والجراحة 125 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة بمختلف برامجها 85 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

- كلية التمريض 25 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه.

-كلية الاقتصاد:

• قسم الإنجليزي 40 ألف جنيه.

• قسم العربي 30 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة:

• قسم انجليزي 30 ألف جنيه.

• باقي الأقسام 25 ألف جنيه.

-كلية التربية:

• رياض أطفال وعلم نفس وخاص 20 ألف جنيه.

• عربي وانجليزي وحاسب آلي وألماني 25 ألف جنيه.

- كلية السياحة والفنادق 20 ألف جنيه.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وأعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عبر صفحتها الرسمية عن المصروفات الدراسية والساعات الإضافية للطلاب المصريين بالجنيه المصري للعام الجامعي 2022\2023.

- كلية الطب البشري:

• الرسوم الدراسية سنويا 130 ألف جنيه.

• الساعات الإضافية 3 آلاف و500 جنيه.

- كلية طب الأسنان:

• الرسوم الدراسية سنويا 105 ألف جنيه.

• الساعات الإضافية 3 آلاف و300 جنيه.

- كلية الصيدلة:

• الرسوم الدراسية سنويا 72 ألف جنيه.

• الساعات الإضافية 2 آلاف و200 جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي:

• الرسوم الدراسية سنويا 75 ألف جنيه.

• الساعات الإضافية 2 آلاف و200 جنيه.

- كلية الهندسة:

• الرسوم الدراسية سنويا 55 ألف جنيه.

• الساعات الإضافية 1500 جنيه.

- كلية الإعلام:

• الرسوم الدراسية سنويا 40 ألف جنيه.

• الساعات الإضافية 1500 جنيه

جامعة مصر الدولية

أعلنت جامعة مصر الدولية عن قيمة مصروفاتها الدراسية لكل كلية، وذلك للعام الدراسي الجديد 2022\2023، مشيرة إلى نظام دفع المصروفات الدراسية بالجامعة والذي ينقسم على االفصل الأول والثاني بالسنة الدراسية.

- كلية الألسن 11 ألف جنيه.

- كلية إدارة الأعمال والتجارة الدولية 15 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب 11 ألف جنيه.

- كلية الاتصال الجماعي 15 ألف جنيه.

- كلية العلوم الهندسية والآداب 12 ألف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان 18 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 12 ألف جنيه.

الجامعة البريطانية

كما أعلت الجامعة البريطانية عن مصروفات العام الدراسي الجديد، والتي تشمل خدمات الدعم التربوي والمحاضرة والمصاريف الإدارية، ويقسم دفع المصروفات على الفصل الأول والثاني الدراسي.

- كلية طب الأسنان 200 ألف جنيه.

- كلية الفنون والتصميم 160 ألف جنيه.

- كلية الاتصال ووسائل الإعلام 140 ألف جنيه.

- كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الصينية) 67 ألف جنيه.

- كلية الآداب والعلوم الإنسانية (انجليزى) 99 ألف جنيه.

- كلية الآداب والعلوم الإنسانية (علم نفس) 115 ألف جنيه.

- كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية 145 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 160 ألف جنيه.

- كلية هندسة الطاقة والبيئة 130 ألف جنيه.

- كلية القانون 105 ألف جنيه.

- كلية التمريض 48 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 135 ألف جنيه.

جامعة مصر للعلوم الحديثة

كلية طب الأسنان:

• الفئة الأولى 154.700 ألف جنيه.

• الفئة الثانية 163.800 ألف جنيه.

• الفئة الثالثة 182 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي:

• الفئة الأولى 85،400 ألف جنيه.

• الفئة الثانية 97.600 ألف جنيه.

• الفئة الثالثة 122 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة:

• الفئة الأولى 85.400 ألف جنيه.

• الفئة الثانية 97.600 ألف جنيه.

• الفئة الثالثة 122 ألف جنيه.

- كلية الهندسة:

• الفئة الأولى 65.800 ألف جنيه.

• الفئة الثانية 75.200 ألف جنيه.

• الفئة الثالثة 94 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب:

• الفئة الأولى 65.800 ألف جنيه.

• الفئة الثانية 75.200 ألف جنيه.

• الفئة الثالثة 94 ألف جنيه

الجامعة المصرية الصينية

- كلية الهندسة 56 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 98 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 78 ألف جنيه.

جامعة فاروس

- كلية طب الأسنان 170 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 102 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 103 ألف جنيه.

- كلية العلوم الطبية 85 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 83 ألف جنيه.

- كليات الفنون 88 ألف جنيه.

- كلية الإعلام 74 ألف جنيه.

- كلية الذكاء الاصطناعي والحاسبات 80 ألف و600 ألف.

- كلية السياحة والفنادق 61 ألف جنيه.

- كلية العلوم المالية 73 ألفا، ويضاف 600 يورو.

جامعة النيل

- كلية الهندسة 95 ألفا و148 جنيه.

- كلية علوم الحاسب 78 ألفا و176 جنيه.

- كلية التجارة وإدارة الأعمال 71 ألفا و600 جنيه.

- كلية الباي تكنولوجي 69 ألفا و576.

جامعة المستقبل

- كلية الصيدلة 106 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 137 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والتكنولوجيا 65 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب 57 ألف جنيه.

- كلية التجارة وإدارة الأعمال 57 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 52 ألف جنيه.

الجامعة الألمانية

- كلية الهندسة 78 ألفا و950 جنيه.

- كلية تكنولوجيا الإدارة 78 ألفا و950 جنيه.

- كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية 74 ألفا و800 جنيه.

- كلية العلوم التطبيقية والفنون 82 ألفا و500 جنيه.

- كلية الحقوق والدراسات القانونية 57 ألفا، و750 جنيه.

جامعة الجيزة الجديدة

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة عن زيادة في مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي الجديد بنسبة من 10% إلى 15%، وإليكم مصروفات العام الماضي قبل إضافة الزيادة:

- كلية التجارة وإدارة الأعمال 125 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه تأمين للمعامل.

- كلية الطب البشري 178 ألف جنيه، و10 آلاف تأمين للمعامل.

- كلية طب الأسنان 168 ألف جنيه، و10 آلاف تأمين معامل.

- كلية الصيدلة 110 ألف جنيه، و10 آلاف تأمين معامل.

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية 125 ألف جنيه، و10 آلاف تأمين معامل.

- كلية تكنولوجيا المعلومات 120 ألف جنيه، و10 آلاف تأمين معامل.

جامعة حور

- كلية الطب البشري 125 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 123 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 78 ألف جنيها.

- كلية الهندسة 39 ألف جنيها.

- كلية الصيدلة:

• فارم دي 7 آلاف و200 جنيه.

• الإكلينيكية 7 آلاف و700 جنيه.