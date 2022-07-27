حصاد الـ "توك شو".. تفاصيل طرح أول مضاد فيروسي لعلاج كورونا بالصيدليات وطريقة صرف المنح الاستثنائية لـ9 مليون مواطن

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، تفاصيل طرح أول مضاد فيروسي لعلاج كورونا بالصيدليات، وطريقة صرف المنح الاستثنائية لـ9 مليون مواطن، فضلا عن وضع جدري القرود.

تفاصيل طرح أول مضاد فيروسي لعلاج كورونا بالصيدليات

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل طرح أول مضاد فيروسي لعلاج فيروس كورونا في الصيدليات بسعر 420 جنيه، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية أعطت الإذن الكامل لتوزيع عقار مولنوبيرافير من خلال الصيدليات.

وقال "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن عقار مولنوبيرافير هو مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم، ومتوفر في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وتقرر أخيرا طرحه في الصيدليات على أن يصرف بوصفة طبية.

وأوضح أن العقار يعطى في أول 5 أيام من الإصابة البسيطة أو المتوسطة، ونتائجه كانت ناجحة جدا، ويباع مجانا في المستشفيات الحكومية بعد ثبوت الإصابة بالكوفيد، منوها بأن سعر هذا العقار عالميا 400 دولار.

شبيه كورونا بنزلات البرد رسالة طمأنة زائفة

أكد الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن فيروس كورونا مازال يشكل خطورة على صحة الأفراد والمجتمعات وذلك على مستوى معظم دول العالم والإقليم.

وقال "المنظري"، خلال لقائه عبر تطبيق زووم ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك تراخي متنامي بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن تشبيه البعض للإصابة بفيروس كورونا بنزلة البرد العادية هي رسالة طمأنة زائفة وساهمت في التراجع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومن ثم زادت حالات الإصابة مؤخرا.

وأشار إلى أن النسبة التي لديها نسبة تغطية باللقاحات مرتفعة بحيث تتخطى 70%، فأن حدة الإصابة بها أقل، وذلك بعكس الدول التي تقل بها نسبة التلقيح، حيث تزداد بها نسبة الإصابات وحدتها والحاجة إلى الدخول إلى المستشفيات.

وضع جدري القرود. وفيما يتعلق بوضع جدري القرود، أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن هناك 16 ألف حالة إصابة على مستوى العالم موزعة على 75 دولة بالعالم، ونسبة الخطورة متوسطة.

طقس الأربعاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري.

ذكرت هيئة الأرصاد في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على "الفيس بوك" أن هناك استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية والذي معه يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

كما أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا ٣٦ درجه مئوية وتظهر الشبورة المائية الخفيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

طريقة صرف المنح الاستثنائية لـ9 مليون مواطن

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، عبر صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا، شهدت عدة طروحات ومناقشات خلال الفترة الماضية، حول آلية تحقيق ذلك، وبعض هذه الطروحات كان يقترح زيادة الدعم على بطاقة التموين، ولكن من المنتظر أن تخرج بيانات تفصيلية من الحكومة قريبًا، توضح تفاصيل الحزم الخاصة بالحماية الاجتماعية.

كشفت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أنه وفقًا لمصادرها أنه في الغالب سيتم تقديم الدعم والمنح الاستثنائية لنحو 9 مليون أسرة لمدة ستة اشهر، سيكون عبر بطاقات التموين كونها ألية تتميز بتوافر قاعدة بيانات واضحة ومنقحة، وبها اصحاب المعاشات الاقل من 2500 جنيه وموظفي الدولة ممن رواتبهم اقل من 2700 وهي الشرائح المختارة من الحكومة للحصول على هذه المساعدات الاستثنائية بتكلفة مليار جنيه".

ولفتت الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن هذه المساعدات ستكون إما عبر دعم سلعي أو دعم نقدي ومن المنتظر أن تفصح الحكومة عن ذلك تباعًا.