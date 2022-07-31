وظائف أبشر 1444.. توفير فرص عمل لـ أمن المنشآت للرجال على رتبة جندي (رابط وشروط التقديم)

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أبشر للتوظيف
أبشر للتوظيف
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وظائف أبشر 1444.. توفير فرص عمل لـ أمن المنشآت للرجال على رتبة جندي (رابط وشروط التقديم)

حرص من بوابة الفجر الإلكترونية نقدم لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول وظائف أبشر 1444، حيث وفرت فرص عمل لـ أمن المنشآت للرجال على رتبة جندي، ويبحث العديد من ملوطنين السعوديين عن ربط وشروط التقديم، لذا نستعرض لكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

وصرحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن فتح باب التقديم في الوظائف المعلنة ابتداءًا من يوم السبت أمس أي 30-7-2022 ميلاديا و1444 هجريا، لكي يتقدم المواطنين السعوديين بالأوراق المطلوبة كل حسب تخصصه، وجاء هذا في إطار خطة الدولة 2030م والتي تهدف إلى تقليل أعداد البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم ولمؤهلاتهم وقدراتهم.

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وظائف أبشر 1444.. التفاصيل الكاملة

وننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة من رابط التقديم والشروط الواجب توافرها في المواطن السعودي الراغب في تسجيل بياناته والتقديم في وظائف أبشر 1444 كفرد أمن على رتبة جندي.

أبشر للتوظيف 1444.. رابط التقديم في وظائف أمن علي رتبة جندي للرجال

وإليكم ربط التقديم هنـــــــــــــــــــــــــا  في وظائف أمن علي رتبة جندي للرجال، ضمن وظائف أبشر للتوظيف 1444، ولسهولة التقديم يمكنكم الاطلع على الشروط والأوراق المطلوبة.

أبشر للتوظيف 1444.. شروط التقديم في وظائف أمن علي رتبة جندي للرجال

ينبغي أن تتوفر عدة شروط في المواطن السعودي الراغب في التقديم على وظائف أمن المنشآت على رتبة جندي، ولعل من أهمها ما يلي:

1- لا بد من أن يكون المواطن لدى الجنسية السعودية.

2- يكون متمتعًا بحسن السير والسلوك والأخلاق الحميدة.

3- لم يسبق الحكم عليه والإدانة في قضية مخلة بالشرف.

4- لم يشغل وظيفة عسكرية من قبل أو يكون موظفًا بالقطاع الحكومي.

5- ألا يكون المتقدم متزوج من امرأة غير سعودية.

6- أن يتمتع بطول ووزن مناسب طبقًا للائحة الصحية.

7- اجتياز كافة الإختبارات والمقابلات الشخصية.

وفي حالة كان المواطن السعودي المتقدم متوفر فيه كافة الشروط يمكنه الاطلاع على الرابط وتسجيل البيانات للالتحاق كفرد أمن حيث يوجد فرص عمل عبر وظائف أبشر 1444 لـ أمن المنشآت للرجال على رتبة جندي.

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