سعر الذهب اليوم في مصر 2022.. ارتفاع عيار 21

تصدر سعر الذهب اليوم في مصر 2022، الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر Google Trend.

ويبحث عدد كبير من المواطنين، خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الذهب اليوم في مصر 2022، وذلك عقب ارتفاعها.

وبدأت البورصة العالمية، أولى أيام تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع بعد ثباتها أمس الأحد، ليواصل سعر الذهب اليوم في مصر 2022 في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية، مع توقعات باستمرار ارتفاع سعر الذهب محليا لتحرك سعر الدولار أمام الجنيه.

ورفع سعر الذهب اليوم في مصر 2022 بقيمة 5 جنيهات بداية اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين سواء البحري والقبلي نحو 1030 جنيه للجرام الواحد، وذلك مقارنةً بتعاملات أمس التي سجلت 1025 جنيها، غير متضمنة المصنعية مع تحرك الطلب على المعدن الاصفر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، سعر الذهب اليوم في مصر 2022، وهي على النحو التالي:-

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

ووصلت سعر الذهب اليوم في مصر 2022، كالتالي:-

سعر جرام الذهب عيار 24 (1176 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 صعود بقيمة نحو 5 جنيهات بالتعاملات الصباحية، ليبلغ 1176 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1030 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1030 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (880 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ارتفاعاته ليسجل 880 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8240 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيها ليسجل نحو 8240 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 36456 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 1.176 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1766 دولار، فيما تسود توقعات بمواصلة الاوقية ارتفاعاتها نتيجة لانخفاض سعر الدولار عالميا امام باقي العملات ليستفيد منها الذهب.