بآلية التخصيص الفورى.. "المجتمعات العمرانية" تطرح 76 قطعة أرض فى 23 مدينة جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 76 قطعة أرض خلال أغسطس الجارى تتوزع فى 23 مدينة جديدة، بآلية التخصيص الفورى خلال الشهر الجاري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم التقديم ع بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد من يوم ٨/١/ ٢٠٢٢ وحتى يوم ١٥ /٨/ ٢٠٢٢.

تفاصيل الطرح الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية

واستحوذت مدينة القاهرة الجديدة على المرتبة الأولى في إجمالي القطع والأسعار حيث تم طرح تسع قطع، ووصل أعلى سعر إلى 62080 جنيها، يليها العبور وفي المرتبة الثالثة العاصمة الإدارية.

وجاءت فى المرتبة الثانية من حيث السعر مدينة العبور الجديدة بواقع 18300 جنيه للمتر، وقال المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس الجهار بأن قطعة الأرض المتاحة لهذا الشهر هي قطعة رقم (١٥) بلوك (١٣٠٢٧) بالمنطقة الصناعية (أ) بمساحة (٩٤٨.٣٣م٢ ) بنشاط إداري بسعر( ٨٩٥٥ جنيه) للمتر المسطح.



وأكد رئيس الجهاز، أن مدة تنفيذ المشروعات علي تلك الاراضي (٣) سنوات من تاريخ استلام الأرض، وأن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب اجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وجائت في المرتبة الثالثة مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وشملت طروحات الهيئة الإعلان عن بيع 4 قطع أراض مخصصة لنشاط عمرانى متكامل فى مدن شرق بورسعيد، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وقنا الجديدة.

وسجلت مدينة قنا الجديدة أعلى سعر لبيع متر أرض العمرانى المتكامل بنحو 1475 جنيها، وبمساحة تصل إلى 6 أفدنة، تليها مدينة شرق بورسعيد، إذ تم طرح قطعتى أرض مخصصة لنفس النشاط بسعر 1300 جنيه للمتر، وبمساحات تبلغ 11و 14 فدانا.

وسجلت مدينة ناصر غرب أسيوط أكبر مساحة مخصصة لنشاط العمرانى المتكامل بواقع 31 فدانا، وبسعر 895 جنيها للمتر.

وبحسب بيانات الأراضى المطروحة على موقع الهيئة الإلكترونى، شهد القطاع التعليمى ظهورًا ضئيلًا إلى حد ما، حيث طرح حوالى خمس قطع أراض مخصصة لأنشطة تعليمية فى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر ومدينة الشروق ومدينة بدر.

ووصل سعر المتر ذروته فى القاهرة الجديدة بنحو 23975 جنيها، تليها السادس من أكتوبر بقيمة 9050جنيها، ثم الشروق بسعر 7950جنيها.

وانحصر ظهور النشاط الطبى فى طرح قطعة أرض واحدة فقط فى القاهرة الجديدة، بمساحة تبلغ 2547 متر مربع، وبسعر متر 16940 جنيها.

ولأول مرة منذ فترة طويلة، أعلنت الهيئة عن طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط شقق فندقية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتقع على مساحة 2992 متر مربع، وبسعر متر يصل لنحو 13855 جنيها.

وظهر النشاط الاجتماعى خلال الشهر الجارى عبر الإعلان عن طرح قطعتى أرض مخصصة لقاعة أفراح ودار مناسبات، الأولى تقع فى مدينة بدر وبسعر متر يصل لنحو 2920 جنيها، والثانية تقع فى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة وبسعر متر يسجل 5545 جنيها.

وتجلى ظهور الأنشطة الترفيهية فى طرح خمس قطع أراضى مخصصة لنواد اجتماعية، فى المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة والشروق.

وسجلت العاصمة الإدارية الجديدة أعلى سعر لبيع أرض النشاط الترفيهى بنحو 8185 جنيه للمتر، تليها الشروق بنحو 3195 جنيها، ثم قنا الجديدة بواقع 1215.

وفيما يخص الأنشطة الصناعية، تضمنت طروحات الهيئة الإعلان عن بيع 8 قطع أراض مخصصة لنشاط صناعات هندسية وغذائية، فى مدن السادات وبنى سويف الجديدة، ومايو، وأسيوط الجديدة.

وسجلت مدينة السادات المرتبة الأولى وفقا لعدد الأراضى المطروحة بهذا النشاط، حيث تم طرح 5 قطع أراض بها، وكذلك أيضا بالنسبة لسعر المتر، إذ سجلت المدينة أعلى سعر لبيع متر الأرض بنحو 1375 جنيها.

وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية الإدارية، احتوت طروحات الهيئة على 31 قطعة أرض مخصصة بهذا النشاط، تتواجد فى 14 مدينة جديدة، بواقع 6 فى القاهرة الجديدة، و2 فى الشروق، وبدر، المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة، وقطعة أرض فى مايو وبرج العرب الجديدة،، و3 فى أسيوط الجديدة، والعبور الجديدة، وفى السادات، و4 قطع فى طيبة الجديدة.

وسجلت مدينتا القاهرة الجديدة والعبور الجديدة أعلى سعر لبيع المتر، ليبلغ حوالى 62080 جنيها فى الأولى، وحوالى 18300 فى الثانية، تليها الشروق بواقع 11440.

وفيما يتعلق بمساحات الأراضى بذلك الغرض، كانت أكبر مساحة للأرض مخصصة لذلك النشاط فى طيبة الجديدة بواقع 1381مترا مربعا، تليها حدائق أكتوبر إذ تقع قطعة الأرض على مساحة 5612 مترا مربعا، ثم مايو بنحو 5000 متر مربع.

وطبقا لهيئة المجتمعات، كان لنشاط المخازن نصيب واضح إلى حد ما من طروحاتها خلال أغسطس الحالى، إذ تضمنت طروحات الهيئة بيع 7 قطع أراضى مخصصة لنشاط مخازن.

وتتوزع تلك المخازن فى ثلاث مدن وهى قنا الجديدة وأكتوبر الجديدة وأسيوط الجديدة.

وسجلت مدينة قنا الجديدة أعلى سعر للبيع بنحو 4945 جنيها للمتر.