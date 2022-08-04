عاجل - سواريش يقدم طلبًا هامًا للخطيب بعد تعادل الأهلي

الفجر الرياضي
سواريش
سواريش

تقدم ريكاردو سواريش المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطلبات للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في ظل تراجع مستوي الفريق في هذا الموسم.


طلبات سواريش للكابتن محمود الخطيب

وجاءت طلبات سواريش بشأن خطة المارد الأحمر في التعاقد مع صفقات جديدة تدعم صفوف الفريق، حيث طلب من الخطيب تدعيم صفوف الفريق كافة.


وشدد على الخطيب ضرورة التعاقد مع لاعبين أجانب، أصحاب كفاءة أعلى من اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق، وقام الخطيب بتقديم وعد له بتنفيذ كافة المطالب.


ويعاني الأهلي من فترة سيئة أفقدته كافة البطولات التي شارك بها، بداية من دوري أبطال إفريقيا مرورًا بكأس مصر للنسخة الماضية، حتى الدوري المصري.

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بيان رسمي- اجتماع عاجل في الأهلي بعد التعادل مع فاركو

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ميدو: سواريش في خطر مع الأهلي


نتيجة مباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري

والتقى الأهلي بنظيره فاركو الأمس، في مباراة جمعت بينهم في الجولة ال28 من مسابقة الدوري، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ليخرج الأهلي بنقطة واحدة.


موقف الأهلي في الدوري المصري

واصبح الأهلي يحتل المركز الثالث من الدوري المصري، برصيد 56 نقطة من 27 مباراة، حقق فيهم الفوز في 16 مباراة وتعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.
 

سواريش محمود الخطيب نتيجة مباراة الأهلي وفاركو ريكاردو سواريش الأهلي
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