اقترابت النهاية... مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري الممتاز 2022

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، المنافسة خلال الفترة الحالية على لقب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر.

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري

ويستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري الممتاز 2022

الجولة 29: المقاولون العرب (استاد الدفاع الجوي) وتقام يوم السبت 6 أغسطس.

الجولة 30: غزل المحلة (استاد غزل المحلة) وتقام يوم الثلاثاء 9 أغسطس.

الجولة 31: سموحة (استاد الدفاع الجوي) وتقام يوم الجمعة 19 أغسطس.

الجولة 32: فيوتشر (استاد السلام) وتقام يوم الثلاثاء 23 أغسطس.

الجولة 33: سيراميكا كليوباترا (استاد المقاولون العرب) وتقام يوم الجمعة 26 أغسطس.

الجولة 34 والأخيرة: الجونة (استاد الدفاع الجوي) وتقام يوم الاثنين 29 أغسطس.

القنوات الناقلة لمباريات بيراميدز في الدوري المصري

وتنقل أحداث مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس التى تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.