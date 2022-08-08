سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم الاثنين 8-8-2022

استقر سعر اليورو بالبنوك المصرية في ختام التعاملات اليوم الإثنين، بعدما شهدت ارتفاعات محدودة على مدار تعاملات الاسبوع الماضي ليسجل في البنك المركزي سعر 19.39 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم:

وسجل سعر صرف اليورو في بنك الأمارات دبي الوطني:19.37 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف المصر العربي الدولي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الاهلي 19.34 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي 19.36 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس 19.32 جنسه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في بنك قطر الوطني 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار اليورو ترتفع 8 قروش الأسبوع الماضي:

وأظهرت بيانات أسعار الصرف الرسمية بالبنك المركزي أن أسعار اليورو سجلت ارتفاعات الأسبوع الماضي بقيمة 8 قروش لتصل بنهايته إلى 19.39 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع مقابل 19.30 جنيه للشراء و23.43 جنيه للبيع بداية تعاملاته.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم:

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك الإمارات دبي الوطني: 23 جنيها للشراء و23.17 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر: 23.20 جنيه للشراء و23.32 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي 23.14 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع،

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 23.0 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الاسكندرية: 23.02 جنيه للشراء و23.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في كريدي اجريكول بنك: 23 جنيه للشراء و23.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك المصري الخليجي: 23.08 جنيه للشراء و23.38 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارا بالبنوك اليوم الأحد 7 اغسطس 2022 حيث جاء كالاتي:

أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.10 للشراء، 19.16 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.12 جنيه للشراء،19.18 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.12 جنيه للشراء، 19.18جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.07 جنيه للشراء.



19.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.