سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 9-8-2022

استقر سعر اليورو بالبنوك المصرية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما شهدت ارتفاعات محدودة على مدار تعاملات الاسبوع الماضي ليسجل في البنك المركزي سعر 19.39 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم:

وسجل سعر صرف اليورو في بنك الأمارات دبي الوطني:19.37 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف المصر العربي الدولي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الاهلي 19.34 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي 19.36 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس 19.32 جنسه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في بنك قطر الوطني 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار اليورو ترتفع 8 قروش الأسبوع الماضي:

وأظهرت بيانات أسعار الصرف الرسمية بالبنك المركزي أن أسعار اليورو سجلت ارتفاعات الأسبوع الماضي بقيمة 8 قروش لتصل بنهايته إلى 19.39 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع مقابل 19.30 جنيه للشراء و23.43 جنيه للبيع بداية تعاملاته.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم:

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك الإمارات دبي الوطني: 23 جنيها للشراء و23.17 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر: 23.20 جنيه للشراء و23.32 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي 23.14 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع،

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 23.0 جنيه للشراء و23.27 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الاسكندرية: 23.02 جنيه للشراء و23.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في كريدي اجريكول بنك: 23 جنيه للشراء و23.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك المصري الخليجي: 23.08 جنيه للشراء و23.38 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارا بالبنوك اليوم الأحد 7 اغسطس 2022 حيث جاء كالاتي:

أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.10 للشراء، 19.16 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.12 جنيه للشراء،19.18 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.12 جنيه للشراء، 19.18جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.07 جنيه للشراء.



19.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.10 للشراء، 19.16 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.12 جنيه للشراء،19.18 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.12 جنيه للشراء، 19.18جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.07 جنيه للشراء.



19.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم



ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.10 للشراء، 19.39 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.86 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 22.73 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.



أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم:





بلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، وذلك بالبنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أظهرت مؤشرات التداول ببنك مصر، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة، فوصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.006 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري QNB، فوصل سعر الريال السعودي إلى 4.9868 للشراء، و5.0486 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.002 للشراء، 5.051 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.013 جنيه للشراء، و5.048 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني NBK، فسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.89 للشراء، و5.05 للبيع.

أسعار الدينار الكويتى



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الإماراتي



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

5.13 جنيه للشراء.

5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

5.13 جنيه للشراء.

5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.15 جنيه للشراء.

5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

5.13 جنيه للشراء.

5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

5.13 جنيه للشراء.

5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

5.10 جنيه للشراء.

5.11 جنيه للبيع.