فوربس: 5 شركات مصرية بقائمة أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسـط لعام 2022

استطاعت 5 شركات مصرية الحفاظ على مكانتها في قائمة فوربس الشرق الأوسط ضمن "أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسـط لعام 2022"، ووفقًا لفوربس، هيمنت شركات الدفع الإلكتروني على القائمة في المنطقة.

تم إعتماد القائمة عبر تحليل بيانات شركات التكنولوجيا المالية في قطاعات المدفوعات، والتأمين، والبلوك تشين والعملات المشفرة، والخدمات المصرفية الرقمية، والاستثمار وإدارة الثروات، والإقراض والتمويل كذلك جُمعت البيانات من مصادر أولية وبيانات رسمية، فضلًا عن الاستبيان المرسل للشركات.

وركزت في إختيارها على حجم المعاملات التي نفذتها الشركات عبر القنوات الرقمية في عام 2021، وعدد مرات تنزيل التطبيق والمستخدمين النشطين، وعدد الدول التي تعمل فيها كل شركة، والنمو خلال العام الماضي، والتكنولوجيا والابتكار، ومدى تأثير الخدمة على المستهلكين الأفراد والشركات، وقيمة التمويل من المستثمرين وشركات رأس المال المغامر.

الشركات

وهيمنت الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرًا رئيسيًا لها بواقع 8 شركات، تليها السعودية ومصر بواقع 5 شركات لكل منهما، لتشكل هذه الدول الثلاث 70% من إجمالي التصنيف.

الشركات المصرية المنضمة لقائمة فوربس:

شركة أمان لخدمات الدفع الإلكتروني "Aman Holding"

وهي إحدى الشركات التابعة لراية القابضة، وتتيح خدمات الدفع الإلكتروني والشراء الآن والدفع لاحقا، وحلول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تقدم خدماتها لأكثر من مليوني عميل يوميا، من خلال 170 ألف ماكينة” POS”، ولديها تطبيق فائق يتيح دفع الفواتير والتبرعات وشحن الألعاب وغيرها.

عالجت الشركة معاملات بقيمة 1.3 مليار دولار في عام 2021، وبلغت إيراداتها 170 مليون دولار، كذلك تم تنزيل التطبيق 800 ألف مرة، ولديه أكثر من 500 ألف مستخدم نشط حتى يوليو 2022.

شركة فوري “Fawry”

تضم شبكة فوري 36 بنكًا و270 ألف وكيل، وأسهمت الشركة في تنفيذ معاملات بقيمة 8.3 مليار دولار في عام 2021، بنمو 61.5% مقارنة بعام 2020. وتخدم فوري 40.5 مليون عميل شهريًا، وقد تم تنزيل تطبيقها (myFawry) نحو 5 ملايين مرة بحلول يوليو 2022. وتشمل خدمات فوري الأساسية تمكين دفع الفواتير إلكترونيا، وإعادة شحن الرصيد للهواتف المحمولة، كما تتيح لأصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة قبول المدفوعات عبر المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة، وأنظمة نقاط البيع، ومن خلال شبكة تضم 36 بنكا و270 ألف وكيل، أسهمت الشركة في تنفيذ معاملات بقيمة 8.3 مليار دولار في عام 2021، بنمو 61.5% مقارنة بعام 2020.

شركة حالًا “MNT- Halan”

تأسست كتطبيق للنقل التشاركي والتوصيل، وهي تتيح الآن خدمات مصرفية رقمية للعملاء الذين ليس لديهم حسابات بنكية، من بينها التمويل الصغير ومتناهي الصغر، والدفع الإلكتروني، والتمويل الاستهلاكي ودفع الفواتير،، والشراء الآن والدفع لاحقا.

وفي يونيو 2021 وقعت Halan اتفاقية مبادلة أسهم مع MNT التي مقرها هولندا، في صفقة سمحت لمؤسسي Halan امتلاك أسهم في الشركة الهولندية، فيما جمعت الشركة في العام الماضي تمويلا بقيمة 120 مليون دولار، وفي يونيو الماضي استحوذت على ” طلبية” التي تمد صغار البائعين وتجار التجزئة بالسلع والمنتجات الاستهلاكية.

Paymob

تتيح للتجار قبول المدفوعات عبر 28 طريقة دفع، وتعمل في مصر والأردن وباكستان وكينيا، كما وصل عدد مستخدميها إلى 100 ألف مستخدم، وفي نوفمبر 2021 عقدت شراكة مع MasterCard لتقديم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، وفي مايو الماضي جمعت تمويلا بقيمة 50 مليون دولار، لترفع إجمالي ما حصلت عليه حتى الآن إلى 68.5 مليون دولار.

شركة فاليو “Valu”

فاليو تطبيق الشراء الآن والدفع لاحقا لمستخدميه التسوق عبر أكثر من 5 ألاف نقطة بيع و330 موقعا إلكترونيا في مصر، مع خطط سداد تصل إلى 60 شهرا، وقد شهدت المنصة التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة نموا بنسبة 140% في 2021، وتم تنزيل التطبيق 898 ألف مرة، كما وصل عدد مستخدميه إلى 672.2 ألف مستخدم في نهاية مايو الماضي.

وفي يونيو الماضي توصلت عائلة الحكير لاتفاق شراء حصة نسبتها 4.99% من فاليو، مقابل 12.4 مليون دولار، كما وقعت هيرميس وأمازون اتفاق منح حق شراء اختياري، تقوم بموجبه أمازون بشراء شهادات إيداع دولية في المجموعة هيرميس بقيمة 10 ملايين دولار، على أن يكون لديها خير استبدال ذلك الاستثمار مستقبلا بحصة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة فاليو، وتخصص الشركة للتوسع في السعودية خلال 2022.

وضمت القائمة من الإمارات Beehive، وBitOasis، وMercury، وOptasia، وPostpay، وSarwa، وTabby، وTarabut، وTelr، ومن الكويت MyFatoorah، وOttu، وUpayments.

ومن السعودية Geidea، وHyperPay، وPaytabs، وRasan، وTamara.

ومن الأردن Madfooatcom من البحرين Eazy Financial Services، وRain.