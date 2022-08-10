تعرف على أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 10 أغسطس في البحر الأحمر

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أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم

تشهد أسعار اللحوم في أسواق محافظة البحر الأحمر، ثباتا في الأسعار، اليوم الأربعاء، بجميع أسواق مدن المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء، في محافظة البحر الأحمر.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

أسعار اللحوم الضأن ما بين 190 – 200 جنيها، والكبدة الضأن 200 –  210 جنيها.

سعر اللحوم الجملي بين 100 – 130 جنيها للكيلو، داخل محافظة البحر الأحمر.

أسعار كيلو المفروم بين 145-185 جنيهًا داخل محافظة البحر الأحمر

أسعار لحم الكندوز تراوح ما بين 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو فى الأسواق محافظة البحر الأحمر.

أسعار السجق البلدى فى اسوق الفيوم من 145 إلى 170 جنيهًا داخل محافظة البحر الأحمر.

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 180- 195 جنيهًا للكيلو داخل محافظة البحر الأحمر.


أسعار اللحوم السودانية في البحر الأحمر


وكان الدكتور على مصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد أعلن فى تصريحات له أن الشركة المصرية للحوم والدواجن زادت ‏من ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما ‏يقارب 120 طنًا يوميًا.

وأكد على ضخ ما يزيد عن الـ 40 طنًا يوميًا من اللحوم البرازيلي المجمدة بالمجمعات ‏الاستهلاكية مؤكدًا تخفيض سعرها من 90 جنيهًا إلى 85 جنيهًا ‏للكيلو الواحد.

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