تنسيق المرحلة الأولى 2022.. تعليمات الدخول إلى معامل الجامعات لتسجيل الرغبات

انطلقت المرحلة الأولى 2022 من تنسيق الكليات، صباح اليوم، حيث أن هناك تعليمات الدخول إلى معامل الجامعات لتسجيل الرغبات.

وتحرص بوبة الفجر دائما على توفير لمتابعيها كافة التفاصيل حول مراحل التنسيق المختلفة (الأولى - الثانية - الثالثة)، لتسجيل الرغبات عبر الرابط المخصص بسهولة، سواء عن طريق الحواسب الخاصة أو من خلال المعامل المخصصة في الجامعات.

تعليمات مهمة يجب اتبعها عن الدخول إلى معامل الجامعات لتسجيل الرغبات

وننشر لكم في السطور التالية، تعليمات مهمة يجب اتبعها عن الدخول إلى معامل الجامعات لتسجيل الرغبات، وفقا لما قالته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

1- تسجيل الرغبات في معامل الحاسبات في الجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

2- يتم اتخاذ الاشتراطات والتدابير الاحترازية كافة.

3- تحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي؛ بما يضمن سلامة الجميع.

4- الالتزام بمواعيد عمل معامل الكليات لتسجيل الرغبات خلال الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

5- يجب الالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة».

6- عدم السماح لأي طالب بالدخول إلى المعامل دون ارتداء الكمامة.

عدد طلاب المرحلة الأولي ومدة تسجيل الرغبات

ومن جهته، أكد السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق التعليم العالي، أن عدد طلاب المرحلة الأولي يصل إلى 118 ألف طالبًا وطالبة، ويبدأون تسجيل الرغبات اليوم الخميس 11 أغسطس لمدة 5 أيام وحتى 15 أغسطس 2022.

وأكد أن هناك نحو 75 رغبة كما يمكن تعديل الرغبات خلال 5 أيام من تسجيل الرغبات، معلنا ن هنك طلاب لم يسجلوا بعض الرغبات.

وأكد عطا أن الجامعات تتيح خدمة تسجيل الرغبات إلكترونيا ومجانًا وتوفر مرشدين لمساعدة الطلاب، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل تتم جغرافيا.

موعد المرحلة الثانية من تنسيق الكليات

وأشار عطا إلى أن موعد المرحلة الثانية من تنسيق الكليات سيتحدد بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، حيث أن موقع التنسيق في جميع مراحل التنسيق يبدأ عمله اعتبارًا من الساعة 9 ويستمر على مدار 24 ساعة.