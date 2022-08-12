عاجل.. الإسكان: استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بـ "ليد" بعدة مدن

جهاز " العبور الجديدة " يتعاقد على 3 آلاف عداد مياه مسبق الدفع



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور الجديدة تعاقد على 3 آلاف عداد مياه مسبق الدفع، وتم توريدها إلى مخازن الجهاز استعدادًا للتعاقد والتركيب بالوحدات السكنية المخصصة للمواطنين، بجانب استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد بالمحاور الرئيسية والطرق بعدة مدن منها ( العبور – الشروق – حدائق أكتوبر ).



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتي في إطار خُطة وجهود الدولة فى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتوسع فى العدادات مسبقة الدفع، وضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.

وأضاف المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه جارٍ إنهاء التعاقد على دفعة ثانية بإجمالي ٢٥٠٠ عداد مياه مسبق الدفع، وجار التعاقد على توفير ٢ ماكينة شحن لكروت العدادات تيسيرًا على المواطنين، مشددأ على حسن المعاملة والاستقبال للمواطنين ومتابعة الطلبات المقدمة منهم.



وصرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم بدء استبدال كشافات الصوديوم إلى كشافات ليد لترشيد الاستهلاك بمحاور الطرق الرئيسية، وسيتم استكمال الأعمال تباعًا للالتزام بخطة الدولة في هذا الصدد، فضلًا عن أنه جارٍ تركيب ٥٠ عامود كهرباء بنظام " هاي ماست" على الطرق الرئيسية والمحاور لتحقيق أفضل إنارة بأقل استهلاك للكهرباء.



وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم الانتهاء من الأعمال بـ "محطة محولات S13 " بقيمة إجمالية 139 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ اختبارات الجهد تمهيدًا لبدء التشغيل.



وقال: إن ذلك يأتي طبقًا للخطة الزمنية المعدة وقيام الشركة المنفذة للأعمال ( ABB ) بإجراء الاختبارات اللازمة مع الانتهاء من الملاحظات لوضع الجهد على المحطة قبل نهاية العام الجارى، وذلك لخدمة المستثمرين بمنطقة المطورين الجنوبية بمساحة 6 ملايين متر مربع بالمنطقة الصناعية، وحرصًا من جهاز المدينة على إنجاز خطة الدولة الشاملة.

