أبرزها غنائه "مكارينا".. معلومات عن طلعت زين في ذكرى رحيله

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان طلعت زين وهو فنان مصري وولد عام 1955 بمدينة الأسكندرية من أب وأم يعشقان الغناء – فتربى على عشق الموسيقى وخاصة الموسيقى الغربية وكان يحافظ على حضور الحفلات المتخصصة في تقديم الأغنيات الغربية مثل (بلاك كوتس)، (بتى شاه) وارتبط مع أعضاء الفريقين بصداقة قوية.

انضمامه لفرقة "الدريمز"

انضم إلى فرقة (الدريمرز) التي كونها طلاب الهندسة جامعة الأسكندرية – ثم انضم إلى فرقة (بتى شاه) بعد أن اعتذر بعض اعضائها وغنى معها لأول مرة أغنية المطرب العالمي جيمس براون – ولما عادت الفرقة إلى القاهرة بعد انتهاء موسم الصيف غنى معها بفندق شيراتون القاهرة الذي كان لايتعاقد إلا مع الفرق الأجنبية – ثم انسحب منها عام 1982 وانضم إلى فرقة (ترانزيت باك) التي كانت تضم أيمن أبو سيف وعمرو خيرى واشرف محروس وهانى فريد.

في عام 1985 غنى طلعت زين بمطعم ونادى ليلى اسمه (بيانو.. بيانو) وكان هو النجم الأساسي له – وفي هذا الوقت فقدت فرق الغناء الغربي شعبيتها وحل محلها آلتا الدرام ماشين والكيبورد في العروض والتسجيلات.

أعماله

ترجم أغنية إسبانية شهيرة في العالم كرقصة اسمها (مكارينا) وغناها بعد أن عربها الشاعر عادل عمر وحققت نجاحا كبيرا.

اختاره الموسيقار عمر خيرت ليغنى مع المطربة / أنغام اوبريت (100 سنة سينما) في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

انتج البوم غنائي باسم (تيك تاك) وغنى فيه أغنية باسم (فاضل ايه).



شارك في التمثيل في بعض الأفلام السينمائية منها : (أنياب (فيلم)، (لحم رخيص)، (جمال عبد الناصر)، (أفريكانو)، (أحلام عمرنا)،(الديلر (فيلم).



كما شارك في (الحاوي (مسلسل) ومسرحية (شبورة)