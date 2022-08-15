بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب لأسهم النمو

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة يوم الاثنين معززة مكاسبها القوية التي سجلتها مؤخرا بدعم من مكاسب لأسهم شركات النمو الكبرى مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وجاءت أسهم أبل ومايكروسوفت بين أكبر الداعمين للمؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية قليلا في حين خفض البنك المركزي الصيني معدلات الإقراض الرئيسية في تحرك مفاجئ لإحياء الطلب بعد تباطؤ غير متوقع للاقتصاد في يوليو تموز.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندر اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 15.94 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 4296.09 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 76.71 نقطة، أو 0.59 بالمئة، ليغلق عند 13123.89 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 142.52 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 33903.57 نقطة.

ويمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن يكون لها تأثير سلبي كبير، خصوصا على أسهم التكنولوجيا وشركات النمو الأخرى.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات اليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس آب، وذلك قبيل صدور نتائج أعمال عدد من شركات قطاع التجزئة.

وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.45% أو 151.39 نقطة إلى 33912.44 نقطة، وصعد مؤشر Nasdaq بنسبة 0.62% أو 80.87 نقطة إلى 13128.05 نقطة، في حين ارتفع S&P 500 بنسبة 0.4% أو 16.99 نقطة إلى 4297.14 نقطة.

وبناء على هذه المستويات، فإن مؤشر Dow Jones أغلق فوق المتوسط المتحرك لأجل 100 يوم للمرة الأولى منذ 20 أبريل نيسان، وهو ما يشير إلى أن السوق ربما يمضي قدمًا نحو مزيد من الارتفاع.

وكان السوق قد افتتح الجلسة على انخفاض متأثرًا بخسائر أسهم القطاع المالي وقطاع الطاقة الذي هبط بأكثر من 4% خلال التعاملات قبل التحول إلى التداول في النطاق الإيجابي.

كما تأثر السوق أيضا بصدور بيانات اقتصادية صينية مخيبة للآمال شملت خفض البنك المركزي معدلات الفائدة على غير المتوقع مما أثار المخاوف حيال تعافي الاقتصاد الصيني.

كشف المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن مبيعات التجزئة جاءت أقل من المتوقع حيث سجلت نموًا بنسبة 2.7% في يوليو تموز مقارنة بالعام الماضي البالغة 5% وبانخفاض عن النمو البالغ 3.1% في يونيو المنقضي.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف تصدر نتائج الأعمال الفصلية لشركات بقطاع التجزئة الأميركي من بينها Walmart وTarget وHome Depot.