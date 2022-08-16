كيفية تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر (تفاصيل)

حرصا من بوبة الفجر الإلكترونية، على توفير كافة المعلومات المتعلقة بحساب الموطن، لتقديم خدمة كاملة شاملة للمواطنين السعوديين، ننشر لكم في السطور التالية كيفية تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر.

كيفية تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

قال حساب المواطن للمستفيدين من البرنامج إنه يجب ضرورة التأكد من تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير، عن طريق البوابة الإلكترونية، وفي حال عدم حدوث أي تغيير فلا يلزم تحديث البيانات، ويمكن للفرد استعلام حساب المواطن برقم الهوية وهنا رابط التحديث (((((هنا)))))

وكشف حساب المواطن عن أنه يترتب على إخفاء معلومات جوهرية في برنامج حساب المواطن على كل من يقوم بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة،

وفي حالة إخفاء أي معلومة مهمة يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، والتحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك.

ويتم تطبيق المادة 20 بحقه، والتي تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، أو استرداد الدعـم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظاميّة اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معًا.

كيفية الاطلاع على استحقاق في حساب المواطن

1- الدخول على رابط حساب المواطن من هنــــــــــــا.

2- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

3- الذهاب إلى أيقونة «الأهلية والاستحقاق» والنقر عليها والاطلاع على النتيجة.

تحديث بيانات حساب المواطن 1444

وقامت وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية بصرف مستحقات حساب المواطن للدفعة 57 في يوم الأربعاء الماضي الموافق يوم 10 من شهر أغسطس الجاري، حيث أنه يتم صرف المستحقات بشكل شهري وذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويترقب الكثير من المستفيدين صرف الدفعة 58 بالشهر المقبل يوم 10 مالم يوافق عطلة رسمية، وفي حالة وافق عطلة رسمية سيتم صرفه يوم قبله أو يوم بعده، وعن تحديث بيانات حساب المواطن إليكم التالي:

الدخول على منصة حساب المواطن الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل جميع البيانات (الاسم ورقم البطاقة الشخصية والرمز السري).

قم بالنقر على كلمة تحديث البيانات.

عرض جميع البيانات المراد تحديثها داخل الموقع.

الضغط على طلب تحديث البيانات.

الضغط على زر إرسال.