تعرف على سعر الذهب اليوم عيار 18 بالدمغة والمصنعية

سعر الذهب اليوم عيار 18 يبحث عنه المقبلين على الزواج، لأنه من أرخص أعيرة الذهب خاصة بعد الزيادة التي لحقت عيار 21، وفيما يلي نقدم لكم سعر الذهب اليوم عيار 18 بالدمغة والمصنعية.

سعر الذهب اليوم

سجلت سعر الذهب اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، استقرارًا فى بداية تعاملات اليوم، حيث سجل الذهب 1063 جنيهًا للجرام عيار 21، وبعد ذلك ارتفع فى منتصف التعاملات حتى سجل 1075 جنيهًا للجرام عيار 21، ليعلن الهبوط مرة أخرى خلال اليوم ليسجل 1070، وسجل التراجع في أسعار الذهب 5 جنيهات للجرام، وفقا لآخر تحديث لـ أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1070 جنيها للبيع و1087 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 1223 جنيها للبيع و1242 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 931.7 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو 716 جنيها للبيع و726.7 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 8512 جنيها للبيع و8696 جنيها للشراء، وأوقية الذهب نحو 37818 جنيها للبيع و38173 جنيها للشراء، وكيلو الذهب نحو 1.216.000 جنيه للبيع، و1.227.429 جنيها للشراء.

سعر الذهب بالدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

وتُعَد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.