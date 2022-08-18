أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة.. تعرف أسباب الارتفاع الكبير في عيا ر 21

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا خاصة في عيار 21، ويتسائل المواطنين عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، لذا نقدم لكم في السطور التالية أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم، وتفصايل سعر الذهب في كافة الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا اليوم الخميس في مصر في آخر تحديث لسعر الذهب بمختلف أعيرته، حيث ارتفع 12 جنيهًا مساء أمس، ونقدم لكم أسعار الذهب في سوق الصاغة في مصر.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 921 جنيهًا. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1075 جنيهًا. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنًا 1229 جنيهًا للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8600 جنيه.

أسباب ارتفاع اسعار الذهب اليوم

أوضح أحد البائعين في أحد محال الذهب، إن الإقبال ضعيف على شراء الذهب بسبب تذبذب الأسعار وأن معظم الزبائن في حالة من القلق بسبب استقالة رئيس البنك المركزي، وأن سوق الذهب ستتأثر بحركة الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية في المرحلة المقبلة، لذلك ننصح الزبائن بالشراء الفترة الحالية قبل ارتفاعه مرة أخرى.

كما نصح تاجر ذهب المقبلين على الزواج من الرجال والنساء بصفة عامة: الوقت مناسب في عمليات البيع والشراء لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي في الأوقات التي تشهد عدم استقرار سياسي أو اقتصادي أو حتى في الكوارث الطبيعية، وأنه يتوقع خلال الفترة المقبلة عدم استقرار في أسعار الذهب وسوف يشهد ارتفاعًا كبيرًا.

وأوضح أن أحد أسباب الارتفاع هو أن الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب في مصر قد ارتفع، حيث يؤدي رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب إلى ثبات العملة والاقتصاد القومي.