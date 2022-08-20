حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل حول العام الدراسي الجديد وموعد ذهاب الطلاب للمدارس، ننشر لكم في السطور التالية موعد موعد ذهاب الطلاب للمدارس والجامعات وبدء العام الدراسي الجديد.

العام الدراسي الجديد.. موعد ذهاب الطلاب للمدارس والجامعات

أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 للمدارس والجامعات، بجنب تنفيذ كافة الإجرائات الوقائية للحفاظ على أرواح الطلاب من تفشي فيروس كورونا، حيث أن العام الدراسي الجديد سيكون عاما استثنائيًا، دون أي مشكلات أو معوقات.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للمدارس

ومن جهته، كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 للمدارس، حيث سيوفق يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وذلك بدلًا من بدايتها 24 سبتمبر القادم.

وأكد الدكتور رضا حجازي أنه تم اختيار الموعد الجديد، لتوحيد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية.

الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد دون تغيير

وفي نفس لسياق، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 للمدارس والجامعات، سيكون الأول من أكتوبر المقبل دون أى تعديلات.

ولفت حجازي، إلى أن الوزارة تسعي إلي تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، للأرتقاء بمستوى الطلاب.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 للجامعات، سيكون الأول من أكتوبر المقبل، وأن العام الدراسي الجديد في الجامعات سيبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.