السيول تضرب السعودية.. ووفاة 2 بصواعق رعدية في جازان

شهدت مناطق في السعودية موجة سيول، أبرزها المدينة المنورة، تدخلت على إثرها السلطات، لإنقاذ ركاب حافلتين علقوا بسبب المياه، فيما توفي شخصان جراء صواعق رعدية في محافظة جازان خلال 24 ساعة، جنوبي المملكة.

ونشر حساب الدفاع المدني السعودي، صورا لعناصر من الدفاع المدني في المدينة المنورة وهم "يخلون ركاب حافلتين بسبب الأمطار"، مؤكدا عدم وقوع إصابات. وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وبعض القرى والمراكز التابعة لها مساء الجمعة، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أطلق تنبيها متقدما عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وبعض القرى التابعة لها، فيما حذر الدفاع المدني من مخاطر التقلبات الجوية والنزول إلى الأودية وقت السيول.

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس، السبت، "استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة".

وأضاف أن "الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحا)".

من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحذر والحيطة، جراء استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء متفرقة بالسعودية، حتى الأحد 21 أغسطس/آب الجاري، محذرة من مخاطر التقلبات الجوية والنزول إلى الأودية وقت السيول.

من ناحية أخرى، تسببت العواصف الرعدية العنيفة التي تتعرض لها منطقة جازان، جنوبي السعودية، بوفاة شخصين، منهما طفل، والذي توفي أثناء وجوده في مزرعة ذويه خلال الأمطار التي شهدتها محافظة صبيا، الجمعة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وفي اليوم نفسه في محافظة صبيا، ضربت صاعقة رعدية شابا سعوديا أمام ذويه فلقي مصرعه في الحال، وفقا للصحيفة ذاتها.

وكان الشاب يرعى الأغنام وفي طريقه للعودة للمنزل هربا من الأمطار، عندما أصابته الصاعقة، وفشلت محاولات أسرته لإنقاذه، وفقا للصحيفة.

وأضاف الموقع أنه في الطريق الرابط بين صبيا وقرى قوز الجعافرة، نجا قائد مركبة من الموت بعد تعرض مركبته للغرق بسبب السيول.

وتسببت أمطار جازان أيضا في انهيار صخري بفيفا، ما أدى إلى "إتلاف بعض المنازل والمركبات".

وتداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو ترصد حالة الطقس في جازان، وظهر خلالها "أمطار وصواعق رعدية".