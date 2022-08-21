مشاهدة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مباشر اليوم يلا شوت الجديد بالدوري

يلا شوت حصري مشاهدة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مباشر يصطدم نادي مانشستر سيتي بنظيره نيوكاسل يونايتد اليوم في المواجهة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك في اللقاء الذي ينطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة السادسة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة حيث يبحث بيب جوارديولا مدرب مان سيتي عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بفارق نقطة عن ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح ولذلك يرفع جوارديولا شعار الضغط الهجومي المبكر في وجود إيرلينج هالاند في خط الهجوم باعتباره من أفضل المهاجمين في العالم حاليا.

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ويمتلك مان سيتي في رصيده 6 نقاط بعد الفوز على وست هام يونايتد في ملعب الهامرز بهدفين ثم دك حصون بورنموث برباعية في الجولة الثانية لذلك فإن جوارديولا من قلعة مان سيتي يريد أن يوجه رسالة للجميع ليفربول وتوتنهام وأرسنال وتشيلسي أنه لن يفرط في اللقب لهذا الموسم.





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تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي

مشاهدة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في حراسة المرمى: نيك بوب

في خط الدفاع: تريبير وفابيان تشار ودان بورن.

في خط الوسط: مات تارجت وبرونو جيماريش وجو ويلوك وجولينتون.

في خط الهجوم: ألميرون وآلان سانت ماكسيمان وكالوم ويلسون.





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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد

مشاهدة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد من المتوقع أن يلعب بيب جوارديولا بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل والكر في الظهير الأيمن وجواو كانسيلو وروبين دياز وجوناثان آكي.

في خط الوسط: رودري وكيفين دي بروين وبروندو فيرنانديز.

في خط الهجوم: جاك جيريليش وفيل فودين وإيرلينج هالاند.





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مشاهدة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مباشر وظهر نيوكاسل يونايتد بشكل مختلف مع إيدي هاو في الدوري الإنجليزي خلال أول جولتين فظهر بشكل قوي في الدفاع وأظهر صلابة قوية في ظل الاعتماد على طريقة 3-4-3 التي تتحول في الحالة الدفاعية إلى 5-4-1 ولذلك فإن هاو سيواصل الاعتماد عليها أمام مانشستر سيتي من خلال الدفاع المنظم والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة بعدما كان قد عبر فخ نوتينجهام بهدفين في الجولة الأولى ثم عاد من برايتون بالتعادل السلبي ولذلك فإن هاو يريد أن يظهر بالشكل المثالي أمام كتيبة بيب جوارديولا.





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