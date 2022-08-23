بث مباشر الزمالك اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد يلا شوت الجديد بالدوري المصري

يلا شوت الجديد الزمالك مباشر اليوم مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد اون لاين يحتفل نادي الزمالك بلقب الدوري المصري اليوم عندما يلعب مع فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري بعدما ضمن اللقب قبل جولتين من النهاية مع مدربه القدير جوسفالدو فيريرا الذي استطاع أن يعيد له الهيبة من جديد في ظل حالة التناغم الجماعي على مستوى اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لذلك كان اللقب حليفه على حساب الأهلي وبيراميدز في هذا الموسم للعام الثاني على التوالي والمرة الرابعة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء ولذلك فإن الفريق سيخوض مباراة اليوم بمثابة تحصيل حاصل بعدما لعبت كل الظروف لصالحه من أجل لقب طال انتظاره لجماهير الفريق الأبيض.





موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري





من المقرر أن تبدأ هذه المواجهة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ويتم نقلها من خلال قناة أون تايم سبورتس 1 وسط احتفالات عارمة من كل جماهير القلعة البيضاء.





تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري





في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود الونش وحسام عبد المجيد.

في خط الوسط: محمد أشرف روقا ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وسيد عبد الله نيمار.

في خط الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.





مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد





رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد اون لاين وانتزع نادي الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 68 نقطة ولذلك فإن فيريرا سيخوض هذه الموقعة بأعصاب هادئة بعد الفوز على المقاصة بخماسية نظيفة ثم عبور عقبة نادي فاركو بالفوز عليه بهدف نظيف في الجولة الماضية كما أن الفريق كان قد توج بلقب كأس مصر 2021.





مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد





يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد لايف أما نادي الاتحاد السكندري فإنه في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة ويخوض هذا اللقاء طمعا في البقاء بشكل رسمي لأن النقطة 39 ستحسم عدم الهبوط إلى القسم الثاني بعدما كان الفريق قد استعان بمحمد عمر في منصب المدير الفني للفريق خلفا لعماد النحاس وخسر من الإسماعيلي بهدف نظيف لكنه فاز على نادي البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ولذلك يخطط للاستمرار في نغمة الانتصارات بحثا عن الفوز الثاني على التوالي.





بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد

