حرصا من بوبة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات حول جرثومة المعدة، ننشر لكم في السطور التالية أعراض جرثومة المعدة النفسية والجسدية، حيث أن الجرثومة تسبب إلتهابا في جدر المعدة، ومن هنا نكشف لكم عن أعراض جرثومة المعدة النفسية وأعراض جرثومة المعدة الجسدية.

أعراض جرثومة المعدة النفسية

بالفعل هناك أعراض لجرثومة المعدة النفسية، حيث أن جرثومة المعدة لها أعراض نفسية، حيث وُجدت الدراسات أن بعض الأشخاص قد يعانون من الاكتئاب والقلق بسبب عسر الهضم الناتج عن جرثومة المعدة.

وعن مضاعفات تسببها جرثومة المعدة تتمثل فيما يلي، مثل: التهاب المعدة، وسرطان المعدة، والقرحة الهضمية.

ووجدت الدراسات أن ذلك قد يؤدي لحدوث اضطرابات ومشاكل عديدة في النوم، حيث أن المصابين قد يستغرقون وقتًا أطول في النوم وقد يستيقظون أكثر أثناء الليل، وبالتالي لا يحصلون على عدم كفايتهم من النوم.

أعراض جرثومة المعدة الجسدية

مثلما يوجد أعراض نفسيه يوجد جسدية أيضا، حيث نذكر لكم في السطور التالية أبرز 10 أعرض للاطلع عليهم ومعرفة تفاصيل أكثر حول أعراض جرثومة المعدة الجسدية.

1- ألم وحرقان في البطن خاصة في الجزء العلوي.

2- ألم في البطن يزداد سُوءًا خاصة عندما تكون المعدة فارغة.

3- الغثيان.

4- الإسهال.

5- رائحة الفم الكريهة.

6- فقدان الوزن غير الطبيعي.

7- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء بسبب النزيف.

8- الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

9- كثرة التجشؤ.

10- الانتفاخ.

تشخيص أعراض جرثومة المعدة النفسية والجسدية

يجب القيام بالفحص البدني، عن طريق أسئلة موجهة للمريض من تاريخ المرض والأدوية التي تم تناولهاوالقيام بإجراء فحص جسدي من خلال الضغط على البطن لمعرفة ما إذا كان هناك وجود ألم أو تورم.﻿

الحرص على اختبارات الدم للكشف الأجسام المضادة لبكتيريا الملوية البوابية ولكنها قد تبقى في الدم لسنوات بعد إزالة البكتيريا بالمضادات الحيوية، لذلك قد تكون اختبارات الأجسام المضادة في الدم جيدة لتشخيص العدوى فقط لا لتحديد توجد البكتيريا.

يتم إجراء اختبار البراز ومن جهته، يضطر الطبيب للانتظار مدة نحو شهر بعد إكمال العلاج بالمضادات الحيوية لاختبار البراز.﻿