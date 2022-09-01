نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 برقم الجلوس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا يكشف عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2022 برقم الجلوس حيث بلغت 88.7%.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالبا/طالبة، حضر منهم 156 ألفا و88 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفا و475 طالبا/طالبة.

وخلال الساعات القليلة القادمة ستظهر نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2022 برقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني للوزارة يمكن للطلاب الانتظار عبر الرابط المرفق أسفل لمقالة التالية.

نتيجة نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2022 برقم الجلوس

وحول رابط نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2022 برقم الجلوس ، من المقرر أن تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ومن المؤكد أن يكون هذا الرابط

وعلى الطلاب والطالبات الانتظار ومتابعة بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg/

خطوات نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2022 برقم الجلوس

1- ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.

2- أدخل رقم جلوسك بشكل صحيح على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.

3- اضغط على زر عرض النتيجة الموجود على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.



نتيجة الدور الثاني 2022 برقم الجلوس للثانوية العامة

على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس سيجد الطالب أنه حاصل على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط، إلا إذا كان هذا الطالب دخل الدور الثاني بسبب تأجيل الامتحانات لعذر قهري مثبت بالأوراق الرسمية المقبولة من الوزارة.

وفي هذه الحالة فقط سيحصل هذا الطالب على الدرجة الكلية للمادة في الدور الثاني، وهنا رابط نتيجة الثانوية لعامة الدور الثاني 2022 https://emis.gov.eg/