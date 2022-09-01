وظائف هيئة حقوق الإنسان في السعودية 2022.. رابط التقديم

أعلنت هيئة حقوق الإنسان، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي للتوظيف، عن توافر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في مختلف التخصصات، للعمل في (الرياض، نجران، حائل، تبوك، جازان) وقد كشف كل قسم وظيفي عن الشروط المطلوبة في المتقدمين،

وظائف هيئة حقوق الإنسان السعودية

تستمر وظائف هيئة حقوق الإنسان في السعودية تستقبل طلبات التقديم والتوظيف حتى الثلاثاء القادم، الموافق 10 صفر 1444، لذلك على الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة سرعة تجهيز الوثائق والمستندات المطلوبة للوظيفة المعنية، وتعبئة طلب التقديم عبر بوابة توظيف هيئة حقوق الإنسان،.

المسميات الوظيفية:

أخصائي أمن سيبراني.

أخصائي اتفاقيات ومعاهدات.

أخصائي تخطيط إستراتيجي.

أخصائي حوكمة والتزام.

أخصائي قانون مساعد.

أخصائي مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

أخصائي وثائق ومحفوظات مساعد.

أمين عام مجلس الهيئة.

أمين اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

أمين اللجنة الدائمة للردود.

محاسب.

محرر صحفي.

مصمم موشن جرافيك.

مصمم فيديو.

مدير مشروع.

مدير عام تقنية المعلومات.

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية.

أخصائي تقارير دولية مساعد.

التخصصات:

(أمن المعلومات، علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، أمن سيبراني، القانون، العلاقات الدولية، التخطيط الإستراتيجي، الإدارة، الهندسة، الحوكمة والالتزام، إدارة المكتبات، وثائق ومحفوظات، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، الصحافة والإعلام، التصميم الجرافيكي، تصميم فيديوهات، إدارة المشاريع، تقنية المعلومات).

أماكن العمل:

(الرياض، نجران، حائل، تبوك، جازان).

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

نبذه عن هيئة حقوق الانسان السعودية

هيئة حكومية أُنشِئت بتاريخ 8 شعبان 1426هـ الموافق 19 أيلول/سبتمبر 2005م، تهدف لحماية حقوق الإنسان في السعودية، وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتبر الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

وقد تم تعديل تنظيم الهيئة في 5 جمادى الأولى 1437هـ الموافق 14 آذار/مارس 2016م. تضمنت ارتباطها مباشرة بالملك بالإضافة لإقرار تعديلات وظيفية داخلها، وهي تختلف عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بتاريخ 18 محرم 1425هـ.

وفي عام 2020 تم تعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، والبالغ عددهم 26 عضو منهم 18 عضو متفرغ، و8 أعضاء غير متفرغين.