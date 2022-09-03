أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور البوم السبت 3 سبتمبر 2022

سجل اسعار الخضروات والفاكهة في مصر، اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، مع ضخ وزارتي الزراعة والتموين كميات اضافية منها بالاسواق، للسيطرة على ارتفاع الاسعار، وسط التوسع في تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدة محصايل.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور:

‏‎استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه، استقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه، استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات، واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 14 إلى 24 جنيها، واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه، واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه، وتراوح سعر الفلفل الحامي من 2 إلى 3.75 جنيه، واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه، وسجلت أسعار البامية ما يتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت3 سبتمبر 2022 كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات، واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه، واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها، واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات، وسجلت أسعار الجوافة ما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، واستقر سعر الرمان بين 7 إلى 10 جنيهات، واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات، واستقرت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار المانجو في سوق العبور اليو السبت 3 سبتمبر 2022:

وسجلت اسعار المانجو بكافة انواعها استقرار اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، حيث تراوح سعر المانجو العويس بين 15 إلي 25 جنيه، واستقر سعر المانجو الهندي ما بين 13 إلى 17 جنيه، وتراوح سعر المانجو التيمور مابين 13 إلى 17 جنيه، وتراوح سعر المانجو الزبدة ما بين 9 إلى 10 جنيه، والمانجو البلدي مابين 6 إلى 10 جنيه.

اسعار الخضروات والفاكهة سوق 6 أكتوبر:

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيه إلى 7.50 جنيه للكيلو، كما سجل سعر كيلو البطاطس ما بين 4 جنيه و7.50 جنيه، وبلغ سعر البصل نحو 1 جنيه إلى 4 جنيه، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 4 جنيه إلى 8 جنيه، والخيار ما بين 3 إلى 6.50 جنيه، والبامية ما بين 15 إلى 22 جنيه للكيلو.

وسجل سعر المانجو تيمور نحو 12 إلى 16 جنيه للكيلو للمستهلك، وبلغ سعر المانجو العويس للمستهلك في سوق السادس من أكتوبر ما بين 17 إلى 27 جنيه للكيلو، واستقر سعر الدين البرشومي ليتراوح بين 9 إلى 14 جنيه، والعنب الاحمر ليتراوح بين 6 إلى 8 جنيه، وسجل سعر الموز البلدي متوسط مابين 12 إلى 17 جنيه للكيلو.