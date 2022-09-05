يبحث معظم أولياء الأمور من كافة المحافظات، عن استمارة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري وشروط التقديم، حيث تضاعف البحث عن شروط التقديم والخطوات، وذلك عقب إعلان مدرسة الأزهر الشريف بدء استقبالها للأوراق لكي يتم غلق باب التقديم بعد انتهاء مدة تقديم الأوراق (استمارة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري).

وأعلنت إدارة المعاهد الأزهرية التابعة للأزهر الشريف، عن فتح باب التسجيل في التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، وخلال هذه الأعوام زاد الإقبال على الالتحاق في التعليم الأزهري باعتبار الأزهر الشريف له قدسيته في مصر واعتباره جامع وجامعة وحصن العلوم الاسلامية في العالم أجمع.

يبحث الألاف من أولياء الأمور في كل المحافظات عن رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري، خاصة أن الملتحق بالأزهر الشريف يتمكن من حفظ القرآن الكريم كاملًا بالتدريج في المراحل التعليمية المختلفة، وكذلك تعلم الفقه ومبادئ الشريعة والعلوم الإنسانية والإسلامية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، استمارة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري والشروط المطلوبة للتقديم بمدرسة الأزهر الشريف وطريقة التقديم، وكيفية التسجيل في بوابة الأزهر الشريف والأوراق المطلوبة للتقديم، وهي على النحو التالي:-

استمارة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

سنوضح لك عزيزي القارئ بعض الخطوات التي ستساعدك في تقديم استمارة الصف الأول الابتدائي الأزهري وبعض الطرق للتقديم، ويجب على ولي الأمر اتباع الخطوات الآتية:

- يجب على ولي الأمر الذهاب إلى بوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنـــــــا).

- بعد ذلك يجب عليك، إدخال البيانات المطلوبة منك.

- يتم إضافة اسم الطالب، واسم ولي الأمر.

- إضافة مكان السكن.

- بعد ذلك سوف يطلب منك الموقع، إدخال كافة المستندات وتحميلها إلى الموقع.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الصف الأول الابتدائي الأزهري

- تقديم ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.

- ملء الاستمارة الصحية من الإدارة الصحية بالمراكز الصحية والتابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية

- تقديم عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم 4×6.

- صورة بطاقة شخصية للأب والأم سارية.

- صورة (فاتورة مياه أو كهرباء ) لإثبات محل السكن كي يتم إلحاقه بمعهد قريب من مسكنه.

- دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد.