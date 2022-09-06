​​​​​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قبل قليل في بيانا لها، عن توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء 7/9/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات ومدن الجمهورية، إذ تتوقع ظهور سحب منخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء غدا الأربعاء.

حالة الطقس غدا

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ حالة الطقس غدًا يسودها أجواء حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أنّه من المتوقع وجود من نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط بقيم تتراوح من 2 لـ3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 22

بنها 32 23

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 31 19

رأس سدر 34 24

نخل 32 20

طابا 33 26

نويبع 33 26

نويبع 36 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 34 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 37 26

أسوان 39 27

أبو سمبل 38 27

الوادي الجديد 38 26.

أبو سمبل 39 26

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 26