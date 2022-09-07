بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني بالرقم القومي

بوابة الأزهر الإلكترونية الأكثر بحثًا الآن عبر محرك جوجل، حيث اعتمد اليوم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني، وتم إرفاق النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عنها بالرقم القومي.

وفيما يلي تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني بالرقم القومي من خلال الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد اعلن في وقت سابق ان موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني ستكون خلال أيام حيث سيتم الإعلان رسميًا فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة الدرجات الخاصة بالطلاب.

وبحسب ما أعلنته المعاهد الأزهرية من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني من قبل وكيل الأزهر الشريف، خلال الأيام الجارية.

وكانت قد بدأت أعمال تصحيح النتائج الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2022 الدور الثاني في 9 مراكز رئيسية تتم حاليا في مختلف المحافظات المصرية حيت بدات عمليات التصحيح الخميس الماضي الموافق 1 سبتمبر.



رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

ونقدم لكم الخطوات الاساسية التي يمكن للطلاب الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب لمعرفة درجاته في المادة أو المواد التي دخل بها الدور الثاني:

الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــا .

. سجل الرقم القومي أو رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

عليك أن تضغط على كلمة استعلام.

وسوف تظهر كافة درجات الطالب في المواد الدراسية بالتفصيل.

بوابة الأزهر الإلكترونية

تفاصيل سابقة عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022

يشار إلى أن ما يقرب من 61278 طالب وطالبة انتهوا من اداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بجميع شعبها خلال أغسطس الماضي من الفترة 20 إلى 29 أغسطس وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر حسب تصريحات المسئولين سيتم رفع نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها رسميا للتيسير على الطلاب في استخراج النتائج.