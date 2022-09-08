موعد انطلاق نظام iOS 16 لأجهزة آيفون.. اعرف المميزات

تصدر IOS 16 مؤشرات البحث في مختلف دول العالم، وذلك بعد إعلان شركة آبل، خلال مؤتمرها السنوي أمس الاربعاء 7 سبتمبر 2022، أنها ستطلق أحدث نظام تشغيل لها IOS 16 في 12 سبتمبر.

ما هو نظام iOS 16 المنتظر؟

يتميز نظام iOS 16، بمجموعة متنوعة من التحسينات على شاشة القفل، بما في ذلك القدرة على إضافة عناصر واجهة المستخدم وتخصيص مظهرها وطريقة جديدة لتقديم الإشعارات، ويتمكن المستخدم من تحرير واستدعاء الرسائل المرسلة (مع بعض القيود)، واستخدام مكتبة الصور المشتركة الجديدة على iCloud لمشاركة الصور مع العائلة، واستخدام ميزة Live Text لسحب النص من مقاطع الفيديو وكذلك الصور، مع إضافة قدرات جديدة.

تم توقيت نظام التشغيل الجديد تمامًا ليتم طرحه جنبًا إلى جنب مع أحدث أجهزة iPhone من Apple، iPhone 14 Pro وPro Max، والتي ستكون متاحة للطلب المسبق في 9 سبتمبر ومتاحة في المتاجر في 16 سبتمبر.

ويعقد الحدث عبر بث مباشر ليتمكن المتابعون من مشاهدته عبر الموقع الرسمي للشركة وعبر المواقع التابعة لآبل على شبكات التواصل الاجتماعي.