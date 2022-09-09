متابعة مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 في كأس سوبر لوسيل

الفجر الرياضي
الزمالك والهلال
الزمالك والهلال

تتجه أنظار الجماهير العربية في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة إلى ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي في نهائي كأس سوبر لوسيل وسط اهتمام إعلامي وجماهير كبير بالحدث المنتظر.

 

ومن المقرر أن يتم افتتاح ستاد لوسيل القطري الملعب الذي سوف يستضيف مباريات كأس العالم بقطر 2022، بالإضافة إلى مباراة كاس سوبر لوسيل بين نادي الهلال السعودي ونادي الزمالك.

 

موعد مباراة الزمالك والهلال

تقام مباراة الزمالك "بطل الدوري المصري" ضد نظيره الهلال السعودي "بطل الدوري السعودي" اليوم الجمعة، الموافق 9 سبتمبر الجاري على ستاد لوسيل في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال

تذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره الهلال السعودي في مباراة كأس سوبر لوسيل بقطر 2022، على الهواء مباشرة عبر قناة beIN سبورتس المفتوحة، كما تذاع المباراة أيضًا عبر قناة الكأس القطرية، فيما تذاع أيضًا عبر قناة أون تايم سبورتس.
 

التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
 

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تشكيل الهلال المتوقع 

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، علي البليهي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سالم الدوسري، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندرية كاريلو

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو

 

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