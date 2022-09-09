الاعلان عن معلقين مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل اليوم الجمعة 9 سبتمبر

يخوض فريق الزمالك المصري قمة من العيار الثقيل أمام نظيره الهلال السعودي على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الجمعة في كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي عن الموسم الماضي.

وتشهد قمة الهلال والزمالك متابعة إعلامية وجماهيرية على أعلى مستوى كونها على الملعب الذي سوف يستضيف نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في الأيام الماضية عن نفاذ تذاكر قمة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل ولذلك من المتوقع مشاهدة أكثر من 50 ألف مشجع اليوم في ملعب اللقاء لمتابعة القمة النارية.

موعد مباراة الزمالك والهلال

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك "بطل الدوري المصري" ضد نظيره الهلال السعودي "بطل الدوري السعودي" اليوم الجمعة، الموافق 9 سبتمبر الجاري على ستاد لوسيل في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة الهلال والزمالك بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية والرياضية السعودية وقناة أون تايم سبورتس المصرية.

معلقين مباراة الزمالك والهلال اليوم



أعلنت شبكة بي إن سبورت عن تعيين المعلق حسن العيدروس على نقل مباراة الهلال والزمالك على beIN Sports HD فيما سيتولي خليل البلوشي التعليق على المباراة على قناة Alkass One HD.

وسيقوم المصري أحمد الطيب بالتعليق على المباراة على قناة Alkass Two HD، بينما سيتولي مهمة التعليق على قناة ON Time Sports الثنائي حاتم بطيشة ومدحت شلبي.