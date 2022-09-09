الاعلان عن معلقين مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل اليوم الجمعة 9 سبتمبر

الفجر الرياضي
الزمالك والهلال
الزمالك والهلال

يخوض فريق الزمالك المصري قمة من العيار الثقيل أمام نظيره الهلال السعودي على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الجمعة في كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي عن الموسم الماضي.

 

وتشهد قمة الهلال والزمالك متابعة إعلامية وجماهيرية على أعلى مستوى كونها على الملعب الذي سوف يستضيف نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

txt

مفاجأة للأبيض.. 3 توقعات مثيرة حول نتيجة مباراة الزمالك والهلال السعودي

txt

متابعة مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 في كأس سوبر لوسيل

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في الأيام الماضية عن نفاذ تذاكر قمة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل ولذلك من المتوقع مشاهدة أكثر من 50 ألف مشجع اليوم في ملعب اللقاء لمتابعة القمة النارية.

 

موعد مباراة الزمالك والهلال

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك "بطل الدوري المصري" ضد نظيره الهلال السعودي "بطل الدوري السعودي" اليوم الجمعة، الموافق 9 سبتمبر الجاري على ستاد لوسيل في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة الهلال والزمالك بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية والرياضية السعودية وقناة أون تايم سبورتس المصرية.

txt

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي اليوم في كأس لوسيل والقنوات الناقلة

txt

الاتحاد السكندري يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

معلقين مباراة الزمالك والهلال اليوم
 

أعلنت شبكة بي إن سبورت عن تعيين المعلق حسن العيدروس على نقل مباراة الهلال والزمالك على beIN Sports HD فيما سيتولي خليل البلوشي التعليق على المباراة على قناة  Alkass One HD.

وسيقوم المصري أحمد الطيب بالتعليق على المباراة على قناة  Alkass Two HD، بينما سيتولي مهمة التعليق على قناة ON Time Sports الثنائي حاتم بطيشة ومدحت شلبي.

موعد مباراة الزمالك والهلال معلقين مباراة الزمالك والهلال اليوم الزمالك والهلال القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال

الأكثر قراءة

الأهلي يحسم التعاقد مع ثلاثة صفقات.. طالع التفاصيل

الزمالك يطارد الأهلي ويطلب التعاقد مع صفقة القرن

لهذا السبب.. تشافي يندم على التعاقد مع ألونسو

عاجل.. الحكومة تحدد عقوبة لمن يخالف تسعيرة الأرز الجديدة

عاجل.. مرتضى منصور يفتح النار على إعلامي قناة الزمالك ويعلن رحيله رسميا

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

أبرزهم هدف الأهلي.. الزمالك يحسم التعاقد مع 4 صفقات دُفعة واحدة

تشافي يحذر من صعوبة لقاء قادش.. ويرد على تصريحات ألبا