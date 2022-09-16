الجنيه الاسترليني يسجل هبوط تاريخي أمام الدولار

تراجع الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى له منذ نحو أربعة عقود، فيما تشير دلائل متزايدة على وجود ركود في المملكة المتحدة، مع صعود قيمة الدولار.

وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1% ليصل إلى 1.1351دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 1985، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة.



وجاءت الصفعة الأحدث للاسترليني من بيانات صدرت اليوم وأظهرت أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفضت بأسرع وتيرة خلال ثمانية أشهر، في أغسطس الماضي، فيما أجبر تفاقم أزمة ارتفاع كلفة المعيشة وانخفاض الثقة المستهلكين على الحد من الإنفاق.

وقال ديريك هالبيني، المحلل لدى بنك «إم يو إف جي» الياباني: «بيانات مبيعات التجزئة التي صدرت قبل قليل سيئة، وسينخفض سعر صرف الاسترليني مقابل الدولار في ظل ظروف زيادة تقلب سوق المال».

وكان الجنيه الاسترليني، قد هبط لأدنى مستوى منذ أوائل 2021 مقابل اليورو، الاثنين الماضي، بينما أبرزت أنباء بأن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في يوليو تموز آفاقا ضعيفة للنمو.

ومن ناحية أخرى، أعطى تراجع الدولار الأمريكي فرصة لالتقاط الأنفاس للعملة البريطانية المنهكة لتقفز أكثر من واحد بالمئة إلى 1.1705 دولار، وهو أعلى مستوى في نحو أسبوعين وصعودا من أدنى مستوى في 37 عاما الذي سجلته الأسبوع الماضي والبالغ 1.1407 دولار.

وتمكن الاسترليني أيضا من استعادة بعض خسائره مقابل العملة الأوروبية بعد أن هوى إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2021 عند نحو 87.215 بنس لليورو في وقت سابق مع استفادة اليورو من تعليقات متشددة من البنك المركزي الأوروبي في مطلع الأسبوع.

وعند الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.10 أمام العملة الأوروبية عند 86.55 بنس لليورو.

ويعني صعود الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين أن العملة البريطانية تتجه لتسجيل أول جلستين متتاليتين من المكاسب منذ أواخر يوليو تموز.

سعر الجنيه الاسترليني بالبنوك

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى مستوى 22.18 جنيه للشراء، و22.53 جنيه للبيع، مقابل 22.07 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى مستوى 22.20 جنيه للشراء، و22.56 جنيه للبيع، مقابل 22.09 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع أمس.