«الشكولاتة والبيض» الأبرز.. أطعمة لمقاومة الاكتئاب وتحسين المزاج

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الدكتور جمال شعبان عميد السابق لمعهد القلب القومي، كشف عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من خلال منشور يوضح فيه أفضل 10 أطعمة لمقاومة الاكتئاب وتحسين المزاج، وإليكم التفاصيل:

1- التوت

التوت يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، التي تمنع الاكتئاب، كما يحسن من الوظائف الإدراكية ويحفز الطاقة الإيجابية ويعمل على إفراز الأنزيمات المخصوصة بذلك، كما أنه وقاية من بعض أنواع السرطان

2- الشكولاتة والقهوة

تحسن من وظائف الإدراك كما أنها تمنع ظهور مرض الزهايمر والخرف، وهي تساعد على تحسين المزاج خلال دقائق، كما أن الشكولاتة الداكنة تعمل على تثبيط هرمون الاجهاد وتقليل مستويات القلق، وبالإضافة إلي رفع مستوى هورمون السعادة السيروتونين

الشكولاتة

3- الشاي الأخضر

كوب من الشاي الأخضر يوميا يمنحك إحساسا بالارتياح والسعادة، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية التي تساعد على الحد من التوتر والقلق، كما أنه يحتوي على مادة L-theanine التي تساعد على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة وتحسين القدرة الإدراكية

4- الموز

يحتوي على التربتوفان الذي يعمل على رفع مستوى السيروتونين من خلال فيتامين ب6

ولتربتوفان يستخدم في كل أدوية علاج القلق والأرق والاكتئاب، ويمكنك إضافة اللبن إلى الموز أو تناوله مباشرة، الموز يعتبر علاجا جيدا جدا للاكتئاب.

5- السردين

السردين غني جدا بحمض أوميجا 3 الذي يعمل على تعزيز المزاج وتحسينة والحفاظ على صحة وحيوية المخ

6-الأفوكادو

يحتوي الأفوكادوا على نسبة عالية من الدوبامين ويعمل على رفع نسبة الاندورفين ولذلك هو يساعدك على تحسين مزاجك بشكل كبير.

7-الدواجن

تحتوي لحوم الدواجن على نسبة عالية من التربتوفان الذي يعمل على رفع مستويات السيروتونين في الدم، كما تحتوي علي التيروسين الهام لبناء النورابينفرن والدوبامين وهي ناقلات عصبية هامة جدا تساعد على تحسين المزاج ومنع الإصابة بالاكتئاب على المدى الطويل.

8- الخضروات ذات الأوراق الخضراء

تحتوي علي حمض الفوليك وملح البوتاسيوم والماغنسيوم، مثلا السبانخ والخس يساعدان على تحسين الوظائف العصبية والناقلات العصبية بالجسم، ونقص المغنسيوم يمكن أن يقلل مستوى السيروتونين وبالتالي يسبب الاكتئاب.

9- البيض

صفار البيض مضاد للاكتئاب والقلق، ويحتوي علي فيتامين دال الذي يخفف من اضطرابات المزاج لأنه يحفز إنتاج السيروتونين في المخ، والذي يمكن أن يقي من نوبات الاكتئاب الموسمية

10-الجوز

يحتوي علي على نسبة عالية من الدهون الأساسية، التي تخفض نسبة الكولستيرول الضار في الدم، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية وتحسين الحالة المزاجية.