أسعار الذهب اليوم الاربعاء 28-9-2022.. وسط توقعات بمزيد من الهبوط

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 28-9-2022، استقرار فى بداية تعاملات بعد تراجعات شهدتها في التعاملات المسائية متأثرة بهبوط أسعار الذهب العالمية، لكنها لا تزال تحافظ على أسعارها القياسية بتوقعات ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

وأنهت اسعار الذهب في مصر تعاملاتها على تراجع مساء الأمس بقيمة تراوحت بين 2 إلى 3 جنيه مع هبوط أسعار الذهب العالمية، وسط توقعات باستمرار هبوطها مع ارتفاع سعر الدولار عالميا.

سعر الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 28-9-2022 عيار 21:

وعادت أسعار الذهب بعد تراجعها محليا للاستقرا بداية تعاملات اليوم؛ لتسجل عيار 21 نحو 1125 جنيه للجرام.

سعر الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 28-9-2022: عيار 24:

كما سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاربعاء 28-9-2022 نحو 1285 جنيه للجرام.

سعر الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 28-9-2022 عيار 18:

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 964 جنيه للجرام.

اسعار الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 28-9-2022 في مصر:

وعلى صعيد سعر الجنيه الذهب فقد استقر عند مستويات 9000 جنيه.

اسعار الذهب في مصر عند مستويات قياسية:

ولا تزال أسعار الذهب في مصر تحافظ على مستوياتها القياسية بالرغم من التراجعات التي تشهدها عالميا مقتربة من أدنى مستوياتها في عامين ونصف، لارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه لتصل إلى قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 19.55 جنيه.

أسعار الذهب عالميا:

ومع افتتاح تعاملات اليوم تحركت أسعار الذهب عالميا نحو التراجعات، حيث هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1624.12 دولار للأوقية (الأونصة)، مقتربا من أدنى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1620.20 دولار للاوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1631.60 دولار.

توقعات أسعار الذهب:

وتشهد توقعات الذهب عالميا اداء كاتما خلال عام 2022، حيث من المرجح ان يكون هناك مزيد من التراجعات في أسعار المعدن الأصفر لارتفاع أسعار الدولار، وتوقعات باستمرار سعره، ما يشجع المستثمرين على بيع الذهب، ولكن لا تزال التوترات السياسية تجعل الذهب لا يعمق كثيرا من خسائره.

وقالت شهد انس محللة اقتصادية، إن أسعار الذهب سوف تستمر في الانخفاض لتعود إلى مستويات الدعم الثاني دولار للأوقية، لترتد بعدها بالصعود ا إلى أعلى مستويات الدعم الأول 1636 دولار للوقية، مشيرة إلى أن النظرة السلبية مسيطرة على الأسعار إن لم تتمكن من اختراق مستويات المقاومة الرئيسية 1649 والاستقرار أعلاها.