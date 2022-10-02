موعد ذكرى المولد النبوي الشريف 2022 والأجازات الرسمية

المولد النبوي الشريف 2022، من المناسبات السعيدة التي يترقبها المسلمون في كل بقاع العالم، احتفالا بمولد النبي محمد "ص" خير الخلق كلهم، حيث تنتشر مظاهر الفرح والسعادة داخل كل منزل مسلم.

المولد النبوي الشريف 2022

ويعتبر المولد النبوي الشريف 2022 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرون، حيث تتبقى أيام قليلة على قدوم تلك الذكرى الطيبة المباركة التي يترقبها ملايين المسلمين في مصر والعالم، كل عام في الـ12 من ربيع الأول.

إجازة المولد النبوي الشريف 2022

ويتساءل المواطنون وخاصة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بجمهورية مصر العربية عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 من أجل إحياء تلك الذكرى العطرة والتي ترتبط بها عدة ظواهر احتفالية مميزة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 1444

ويحرص المسلمون في كل بقاعة العالم على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف من خلال شراء "حلوى المولد" وإقامة الموالد من خلال إحضار كبار المنشدين والمقرئين، والسهر حتى الفجر والاستماع إلى مدح النبي "ص".

موعد إجازة المولد النبوي الشريف والاحتفالات

وتظهر عدة طقوس في شوارع مصر تتضمن انتشار الزينة تزامنا مع إجازة المولد النبوي الشريف 2022 في غالبية الشوارع ولا سيما من يحرصون على إحياء تلك الاحتفالية العطرة، أو من خلال انتشار البهجة وشراء الحلوى.

حلول إجازة المولد النبوي الشريف

وأوضحت الحسابات الفلكية أن إجازة المولد النبوي الشريف 2022 ستكون يوم السبت الموافق 12 ربيع الأول 1444 الموافق 8 أكتوبر 2022، وهو اليوم الذي يحصل العاملون بالدولة خلاله على إجازة.

موعدإجازة المولد النبوي الشريف 2022 للقطاعين الحكومي والخاص

ويحصل العاملون في مصر بالقطاعين "الحكومي والخاص" على إجازة المولد النبوي الشريف 2022 مدفوعة الأجر احتفالا بالمولد النبوي الشريف، حيث يعلن مجلس الوزراء ذلك اليوم عطله رسمية لجميع العاملين في الحكومة والهيئات والمصالح الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الحكومي

كما تحدد وزارة القوى العاملة موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 للقطاع الخاص والذي يتم بشكل متزن ومرن بالتوفيق بين صاحب العمل والعاملين، وهو اليوم الذي يوافق الـ8 من أكتوبر أي بعد يومين من إحياء انتصارات أكتوبر.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص

وتهدي بعض المؤسسات والشركات لعامليها علب الحلوى إلى جانب مكافآت المولد النبوي، إلى جانب إعطاء إجازة المولد النبوي الشريف 2022 مع احتساب هذا اليوم الراحة براتب كامل غير منقوص.

المولد النبوي الشريف 2022 واحتفالات أكتوبر

ويحتفل المصريون والعرب بعد يومين فقط من المولد النبوي الشريف 2022 بذكرى انتصارات أكتوبر، حيث أعاد المصريون كرامتهم وكرامة العرب بانتصارهم على العدو الصهيوني في السادس من اكتوبر من عام 1973 واسترداد شبه جزيرة سيناء، وهو من أعظم أيام الأمة والنصر الوحيد المسجل للعرب على بني صهيون.