السعودية وصندوق النقد يبحثان سبل تخفيف تداعيات أزمة الغذاء العالمية

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، اليوم الأحد، دعم بلاده لجهود صندوق النقد الدولي في التخفيف من تأثير أزمة الغذاء، وموقفها الداعم والمستمر للدول المحتاجة لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة، ومساهماتها خلال العام الماضي لدعم المنطقة والدول الأكثر تضررًا.

 

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وجاء ذلك خلال لقائه بكريستالينا جوروجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي؛ لبحث سبل التعاون بين السعودية والصندوق، بما في ذلك تنمية القدرات، وإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في الرياض.

وأوضح الصندوق، في تقرير له الأسبوع الماضي، أن أزمة الغذاء التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تعتبر بنفس خطورة أزمة الغذاء في عامي 2007-2008، والتي نتج عنها نقص حاد في المواد الغذائية، إلى جانب العديد من الوفيات.

وأضاف الصندوق، أنه توجد نحو 48 دولة هي الأكثر تعرضًا لانعدام الأمن الغذائي في العالم؛ بسبب ضغط ميزان المدفوعات وارتفاع تكاليف الواردات، وتتواجد أغلبها في إفريقيا.

صندوق النقد

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