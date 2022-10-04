فيديو آثار الرعب.. الداخلية تكشف ملابسات سلخ كلب في التجمع

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة عبر إحدى الصفحات الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصان يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بسلخ حيوان أليف "كلب" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

 

تحريات أجهزة الأمن 

بالفحص تبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) بالتواصل مع القائمين على الصفحة وإرساله الصورة المشار إليها وطلب منهم مبلغ مالي نظير إرسال "مقطع الفيديو الذي يتضمن الصورة" بهدف زيادة نسبة مشاهدات الصفحة.

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القبض على المتهم 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بتحصله على مقطع الفيديو "سالف الذكر" من آخر " أمكن تحديده وضبطه" وأقر الثانى أن الفيديو "قديم " ويرجع لأكثر من عام.

 

وبسؤال أحد المسئولين بالشركة مقر عمل الشخصان الظاهرين بمقطع الفيديو أكد أن الواقعة قد حدثت منذ أكثر من عام من قِبل العاملين المشار إليهما، وأنهما كانا يعملان بإحدى شركات المقاولات الأجنبية والتي أنهت عملها منذ أكثر من عام وغادرت المنطقة محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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