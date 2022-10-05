ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المواطنين بالإكراه

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، فوجئ بقيام قائد السيارة، وبصحبته آخر بإشهار سلاح أبيض فى وجهه واستوليا منه على (مبلغ مالى) كرهًا عنه، ثم قاما بالتخلى عنه بطريق القاهرة الإسماعيلية بدائرة القسم، ولإذا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (سائق، أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس).



اعتراف المتهمين



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما (السيارة الأجرة "الميكروباص" دون لوحات) وبحوزتهما (مــبلغ مالى- هاتفى محمول - سلاح أبيض "مطـــواة").



بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما واقعتى سرقة، وتم بإرشادهما ضُبط هاتف محمول من متحصلات نشاطهما الإجرامى لدى عميلهما "سيئ النيـــة" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



